En el tren de dimensionar semejante oportunidad, Mateo Morel charló con La Opinión Austral a poco tiempo de hacer historia y jugar una temporada de hockey pista en Europa. “Estoy feliz y nervioso, es la primera vez que voy a estar allá. Tengo una manija de ir de jugar“, sostuvo el joven surgido en el Atlético Boxing Club que viajará este martes a Alemania.

De principio a fin, Morel valoró el gran lugar que tiene Atlético Boxing Club en su vida.

En terreno teutón, el santacruceño se sumará a partir de este jueves a las filas del Marienthaler Tennis and Hockey Club e.V. Se trata de un club de tenis y patinaje sobre hielo que tiene sus orígenes en el 1900, se fundó en 1904 y la actual institución se desarrolla desde 1929. Marienthaler logró instalarse en el barrio Wandsbek finalmente en 1956 y allí se ubica actualmente en una de la ciudades portuarias más importantes del norte alemán.

¿Cómo surgió? “Tengo un conocido allá, ‘Andy‘ que esta a cargo de uno de los equipos de menores”. Fue él quién se encargo de realizar las gestiones necesarias para que el hombre de cuna Albiverde tuviera su primera oportunidad en competencias europeas. En Hamburgo, Morel será parte del cuerpo técnico del primer equipo juvenil y al mismo tiempo se integrará al plantel mayor para disputar la temporada en el Viejo Continente.

Hasta febrero de 2024, el oriundo de Río Gallegos verá acción en la 2° Bundesliga Nord. “En el equipo se manejan con una app, el entrenador sube ahí los partidos y todo el estudio del rival se hace por ese medio”. En relación al estilo de juego en latitudes germanas, el de Santa Cruz confesó: “Estuve viendo que hay más fricción, es un juego más fuerte y tendré que acostumbrarme. Ponerme firme y empujar (risas)”.

“Iba hasta al baño con el teléfono“, confesó Morel al referirse a la espera del llamado que confirmaría su experiencia europea. “Desde ese momento mi familia no puede creerlo”, expresó el integrante del seleccionado de la Asociación Santacruceña de Hockey Pista y Césped (este año disputó el Argentino de Selecciones en Caleta Olivia).

Valija lista

Pensando en la travesía, Mateo aseguró tener la valija terminada y en condiciones desde el mismo lunes para “no olvidarme nada”. “Todavía no caigo, quizá en el avión o cuando esté llegando me voy a dar cuenta. Para mí es como si me estuviese yendo a Gallegos (risas)”, añadió el deportista de origen boxinguista.

Desde la cuna

Al referirse a Boxing, el joven de 20 años fue muy claro: “Es una familia para mí, los quiero a todos. Es un club que me ayudo muchísimo, cada vez que voy es como si nunca me hubiese ido”. En suelo riogalleguense, el santacruceño comenzó a los 8 años en el hockey de la institución de la calle Provincias Unidas. En la actualidad, el sureño integra el plantel “C” de GEBA en la Ciudad de Buenos Aires: “Me recibieron muy bien, es un equipo muy familiero”.

Su historia

Con participación destacada en una de las instituciones más grandes de la Patagonia, su rendimiento le abrió puertas en selectivos provinciales y hasta llegó a ser parte de los 16 jugadores que estuvieron en el último corte previo al Mundial de Sudáfrica. Finalmente 12 “players” fueron elegidos por Massimo Lanzano y el patagónico debió quedarse con las ganas.

De todas maneras, con tan solo 20 años, Morel suma varios entrenamientos en el plantel mayor de la Albiceleste y se estima que sostendrá esa posición durante el próximo año para los desafíos de Argentina.

Confirmado

En relación a la agenda de compromisos de Selección, hace algunas semanas atrás se hizo oficial la sede de la próxima Copa Panamericana de hockey pista. La Federación continental oficializó a Calgary (Canadá) como anfitrión durante 2024. Aunque aún no confirmaron la fecha precisa del certamen, será en marzo.

Ambos seleccionados argentinos, masculino y femenino, participarán del Panamericano Indoor que será clasificatorio a la próxima Copa del Mundo. Los Leones de pista lograron obtener el oro en 2021 cuando se consagraron en Philadelphia y luego tuvieron su debut mundialista en Sudáfrica con el histórico séptimo puesto logrado en febrero pasado.

Por su parte, el “team” de las damas no pudo quedarse con la plaza a la máxima competencia y se subieron al tercer escalón del podio. En este 2024, ambos conjuntos buscarán quedarse con el boleto tan deseado a la cita mundialista. El certamen que tendrá disputa en latitudes canadienses otorgará en total tres plazas mundialistas: dos para los varones y una para las mujeres.

CABA

Desde febrero reside en La Boca, donde muy cerca viven sus tíos Claudia y Gastón, y pronto programa una mudanza que lo acerque a Núñez. Justamente en el Instituto Universitario River Plate cursa la carrera de Profesorado de Educación Física.

El verdadero aguante

Para finalizar, al hablar de su familia dejó un mensaje muy claro: “A mi mamá (Ana) le agradezco mucho, todo esto es gracias a ella. Siempre me apoyó al igual que mis hermanos (Samuel, Ismael, Paula y Benicio), fueron mi motivación en cada frustración. Estuvieron en todo momento para acompañarme“.

Agregando más gente a la contención para encarar cada uno de los desafíos de su carrera deportiva, se refirió a sus amigas Valentina y Kaira: “Pierde o gane, siempre estén. Estando lejos también lo hicieron, es super importante”.

