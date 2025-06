Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A partir de las 9 horas de este miércoles 25 de junio se dará inicio al juicio por la muerte de Millaray Cattani, la joven de 15 años que, el 14 de abril del 2021, en plena pandemia, se quitó la vida en su casa de la localidad de Puerto Deseado. La adolescente cargaba con el dolor y el peso de un oscuro secreto: en el 2019, cuando tenía 13 años, había sido abusada sexualmente por GED, un hombre que ese momento tenía 19 años. Sus amigas y su diario revelaron lo sucedido.

La familia de “Milla” buscó respuesta tras el fatal desenlace, debido a que no entendían el motivo por el cual la joven se había suicidado. Las amigas de la chica se acercaron a su hermana y le contaron que había sido violada. Luego, Ayelén Cattani encontró una página del diario de la adolescente en la que decía: “intento no pensar en (el nombre y apellido del procesado), pero no puedo. Me duele tanto lo que me hizo, no entiendo la verdad”. El escrito era del 20 de enero del 2020.

Millaray Cattani tenía 15 años cuando se quitó la vida.

El abusador de Milla es un hombre que en la causa está identificado con las iniciales GED. El hombre es el hermano de una compañera de escuela que tenía Milla y, empleándose de esa posición, y de que la víctima iba a la casa de su familia para estudiar con su hermana más joven, la violó. Los testigos revelaron que el abuso no ocurrió en una sola ocasión. GED nunca fue detenido y continuó con su vida, por lo que ahora se espera una resolución destacable y ejemplar.

GED, procesado por violar a Millaray.

El juicio

En el proceso habrán 20 personas que deberán testificar ante el tribunal y la querella, representada por el abogado Cristian Fernández y Rocío Marsicano, pedirá el máximo para este tipo de causas, que es de 15 años de prisión. Se espera que el joven imputado, que actualmente tiene 25 años, se fue de la ciudad portuaria junto a su familia y ahora es soldado voluntario del Ejército Argentino, se siente en el banco de los culpables y enfrente el proceso judicial.

De este modo, Fernández indicó sobre la defensa de GED que, durante la etapa de Instrucción, la defensa fue hablar de la investigación al suicidio porque existía algo intrafamiliar, lo cual quedó comprobado que no existía y no existe. “Lo que hicieron fue embarrar la cancha, por decirlo de alguna forma, hicieron parecer todo como una fábula cuando hoy está procesado y las pruebas evidencian que ocurrió el abuso”.