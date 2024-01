Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aries

Trabajo: vayan con cuidado y precaución. Sentirán en estos días una tendencia a prestar atención y a aumentar su concentración en temas de estudio, evalúen sus posibilidades y tiempo para estudiar y perfeccionarse. No cambien sus creencias por ganancias, puede ser un buen momento para proyectar a futuro y olvidarse de las ganancias inmediatas con el fin de ganar mucho más adelante… Cuiden mucho sus palabras y sus deseos, redefinan la palabra avanzar y mantengan en privado sus planes y proyectos. La generosidad es la llave de la riqueza material y de espíritu.

Amor: Manténganse firmes en la decisión que han tomado, sin embargo mediten con paz interior y traten de descansar de su pasado, coloquen un manto de piedad sobre estos hechos que no se pueden cambiar. Su atractivo y poder de seducción serán extraordinarios y también la despreocupación que los embargará si se encuentran viviendo con su pareja, ya que la relación mejorará y será pura pasión y fantasía. Los solteros cuídense, la pasión exuberante puede ser peligrosa… Mucha pasión, juegos eróticos renovados y gran día en general para pasar con su pareja o amigos… olvide por una vez os negocios y dedíquense a amar y ser amado.

Salud: Transiten el camino humano y recurran a terapias naturales. Durante esta semana lo natural será el secreto para la salud y una mayor energía vital. No se dejen derribar por la nostalgia, será pasajera aunque recurrente durante toda la semana. Este instante vital puede ser el primero en que es sincero consigo mismo…Anímense a vivir su vida realmente como la desean, esto devendrá en una gran mejora de su salud. Descubran un momento para detenerse a mitad de la semana, para vivir un momento de silencio en un espacio relajado. Es muy necesario que escuchen el silencio y su demanda interior. Paren su tren por un momento!

Mira horóscopo del 2024 y de enero

Tauro

Trabajo: A inicios de esta semana deberán salir a la luz para triunfar, al mismo tiempo mantengan un perfil bajo en su relación con el dinero. Semana tranquila y especial para parar un poco la marcha, excelente momento para tomarse un descanso del trabajo, si puede. Si no al menos salga a distraerse de las contrariedades laborales, que este no sea su único tema de conversación. Al finalizar esta semana las expectativas crecerán en los ámbitos económicos y laborales, pueden aparecer propuestas para las que será necesario tener la mente alerta, es por ello tan importante tomarse la primera parte de la semana relajada y con buen descanso.

Amor: los solteros saltarán de romance en romance pero puede ser que hoy encuentren algo definitivo. Esta semana será el mejor momento para los muy enamoradizos, por lo que más de una vez los que ya tienen una pareja estable se sentirán tentados a realizar alguna infidelidad. Cuídese de tentaciones, traten de encauzar sus hormonas con su amor, será más gratificante al fin de cuentas. Paralelamente pueden tener problemas de celos en su pareja, acuda a sus amistades quienes servirán de apoyo para armonizar los conflictos basados en celos. Para los indecisos: es hora de estrechar los lazos del amor, poderosos lazos que con el tiempo lograrán hacerlo feliz de formas impensadas.

Salud: las tensiones emocionales creadas por discusiones en el hogar o el trabajo pueden derivar en hipertensión, sean más prudentes con su salud, no se descuiden, siempre es fundamental y mucho más importante cuidar la salud. Los nacidos en el primer decanato además están en riesgo de padecer distintos accidentes en las tareas domésticas o accidentes de tránsito, a causa de distracciones e impaciencia. Si se mantiene en calma alejaran estas posibilidades nefastas, está en sus manos. Consulten con un homeópata. Inscríbanse en un gimnasio. Dediquen más tiempo a cuidarse a sí mismo, no se sobre esfuercen. La calma y un poco de relax diario son sus mejores medicamentos esta semana.

Mira horóscopo del 2024 y de enero

Géminis

Trabajo: pueden aparecer encrucijadas en que deban decidir para beneficio económico mudarse, ya sea por estudios o nuevas relaciones laborales, no desaprovechen esta oportunidad de cambio y renovación energética. Puede ser también un cambio de firma, trabajo, sociedad, o pareja con gran relación con el dinero. Acudan a personas confiables para comentar sus proyectos, por otro lado no los divulgue. Reconcíliese con sus tiempos, no malgaste momentos que pueden ser de provecho. Al finalizar la semana: en los negocios, compras y ventas muy buenos augurios de progreso, tengan paciencia y sepan decidir con calma y buen juicio. Pongan los pies en la tierra y actúen con la cabeza fría.

Amor: los nativos que comiencen una nueva relación la vivirán profundamente. Cuídense de los golpes bajos al corazón, sean precavidos con sus palabras. Asegúrense una pareja y dejen de soñar con imposibles. La familia puede interferir en su vida amorosa si se lo permite, y no saldrá nada bueno de ello. Es muy necesaria la armonía y está en sus manos lograrlo, será recompensado.’ Descubran el amor y la amistad en su círculo de compañeros de trabajo, es muy posible que vivan con los ojos cerrados y un corazón ermitaño por no saber mirar bien… y atrévase a vivir mejor!

Salud: cuiden su salud a todo nivel, si son descuidados con sus cuerpos este les pasará factura y no podrán estar bien en ningún ámbito de la vida. Recuerden la importancia de un cuerpo saludable para poder hacer lo que más les gusta hacer en la vida. Mediten sobre ello y comiencen a cuidarse más. A nivel de salud mental pueden superarse recuerdos conflictivos si decide perdonar y perdonarse. Recuerden que siempre es buen momento para brindar, sobre todo el día de hoy que puede traer consigo una melancolía inesperada. Reconozcan sus síntomas personales, quiéranse un poco más…

Mira horóscopo del 2024 y de enero

Cáncer

Trabajo: aprendan a compartir sus ideas a los demás, socios, compañeros de trabajo o estudios, con esta ayuda podrán darse a conocer en un escenario social especial que puede traerles grandes beneficios. Las operaciones arriesgadas en el plano laboral o financiero pueden acarrearles dolores de cabeza mayores, sean prudentes sin paralizarse. Ambos extremos son malos. No todos los caminos que llevan a la riqueza son buenos todo radica en la elección sincera que haga… en cambio la bonanza es otra cosa, es la natural evolución positiva de su vida material. Este tránsito planetario les permitirá equilibrar el trabajo con el descanso.

Amor: este tránsito planetario les permitirá nivelar sus nuevos sentimientos y lograr afianzarlos. Tienen que dejar de lado todos sus recelos para avanzar en el plano sentimental. Si lo logran, la intimidad puede ser intensa. Para los nativos que están en pareja desde hace tiempo: las cosas estarán mejor si conversan civilizadamente, nada como una buena comunicación para solucionar conflictos y avanzar. Si han tenido una ruptura no analicen tanto sus sentimientos, tómense tiempo para saber lo que sienten y luego procedan. Todos estos errores les servirán como aprendizaje para volver a empezar. Si se encuentran sin pareja coméntenlo con un amigo, si necesita un brazo amable esta semana puede encontrarlo entre sus afectos habituales.

Salud: no somaticen sus problemas, si es una persona mayor comprenderá mejor que solamente preocuparse no soluciona nada, al contrario, y puede perjudicar su salud con tantos conflictos. Anímense a vivir un momentos espléndidos que pueden lograr que dure varios días… si logran calmarse y darse cuenta el gran regalo que es la vida y la salud. Disfruten del hoy y el ahora. Reconozcan sus síntomas y necesidades para conservar o recuperar la salud, y quiéranse un poco más cada día. Pensar en los demás está muy bien pero debe atender su salud también, decídanse y háganlo esta semana sin falta. En su interior saben perfectamente lo que necesitan.

Mira horóscopo del 2024 y de enero

Leo

Trabajo: Un buen día para comenzar a planificar el futuro financiero. Tendrán ocasión de poner en marcha un negocio propio, confíen en los consejos de su pareja y participen con los suyos esta nueva actividad. En la casa traten de hablar del trabajo fuera del horario de las comidas. En el trabajo no destruyan todo su trabajo por culpa de su lengua y no hablen de los problemas de su casa. Tanto en el trabajo como en todo ámbito de sus vida, si pretenden ganancias… Hagan el amor no la guerra. Esta semana se encuentran muy bien aspectados en cuanto a las relaciones laborales, sorteos y todo lo que tenga que ver con la suerte, el dinero y el azar.

Amor: Para los solteros, un ser complementario aparece en sus vidas, puede ser un compañero de trabajo, un nuevo amor o una amistad, con quien se entenderán completamente y pueden surgir chispas muy pronto. Asimismo los nativos solteros que juraron jamás casarse podrán establecer un vínculo sólido, que tendrá una gran potencia erótica y un futuro próximo de casamiento, para sorpresa de todos. En la relación de las parejas estables tendrán que estar abiertos al diálogo y comenzar a comprender al otro, respetando sus puntos de vista, atendiendo a que con los años las personas cambian y maduran, poder adaptarse es apostar al futuro. Algunos mayores terminarán con su soledad para siempre, ya que en el transcurso de la semana puede aparecer un amor largamente esperado.

Salud: Esta semana más que nunca necesitan una dieta equilibrada, más deporte y sol y un poco de relax semanal al aire libre. Planifiquen junto a los suyos para pasar buenos momentos y beneficiar al mismo tiempo su salud. Riesgos de fatiga mental, traten de tomarse un descanso muy necesario. La planificación del descanso es impostergable. Los mayores problemas de salud aparecerán en el sistema digestivo, estos les darán más de un susto y también pueden deberse a los nervios y el stress. Diseñen su semana pensando en su salud y en conservar la energía vital que redundará en amor y trabajo óptimos…

Mira horóscopo del 2024 y de enero

Virgo

Trabajo: esta semana todo lo relacionado con el tema laboral y financiero viene dificultando su marcha y dando dolores de cabeza aunque han puesto todo su empeño… un poco más de entereza en la buena vía darán los frutos esperados. Es bueno pretender progresar pero miren a quien desatienden en este camino. Aprendan a equilibrar. Relaciones laborales provechosas y muy cómodas surgirán en la mitad de la semana, traten de conservar sus energías para poder evaluar bien estas posibilidades y nuevos caminos que se abren a su paso. Pueden presentarse a finales de la semana atrasos laborales a causa de problemas de salud, no es conveniente enfermarse esta semana, cuídense.

Amor: prueba de fuego en las parejas recientes, piensen antes de actuar y actúen antes de hablar, hoy los problemas se remedian con actos no con discursos ni ofrendas, denle un gusto a su amor y saldrán de aprietos fácilmente. Las parejas estables de mucho tiempo después de haber pasado por momentos de gran inestabilidad podrán en esta nueva etapa fortalecer sus vínculos. Sentirá más respeto por su pareja y familiares cercanos, aprovechen este momento para mejorar las relaciones. Los solteros sobre todo serán favorecidos por esta unión planetaria que les permitirá acercarse a la persona amada. Valor y desapego del resultado es la mejor recomendación.

Salud: las presiones externas no favorecen su estado de ánimo, es imprescindible que se mantengan alertas y en calma para poder conservar la salud, ya que su energía vital estará en baja esta semana a causa de un exceso de trabajo, obligaciones o stress. Algunos problemas respiratorios pueden presentarse a finales de la semana, malogrando sus planes para los días de descanso… pero si no atienden correctamente su salud ésta puede obligarlo a permanecer en cama, pueden también acarrearle atrasos laborales. Manténgase saludable y préstele mayor atención a su cuerpo. No siempre el descanso es un lujo, en su caso es una necesidad. Es tiempo de juegos…

Mira horóscopo del 2024 y de enero

Libra

Trabajo: en esta semana las relaciones con compañeros de trabajo y socios serán muy buenas, tanto en los negocios como en lo afectivo…recibirán entradas extras ya sea por aumentos o comisiones. Aprovechen esta buena racha para lograr los negocios que consideren ventajosos, compra de propiedades o cambios laborales. Y aprendan a disfrutar del momento, los buenos negocios también pueden estresarlo. Vivan esta excelente racha económica sin descuidar a los amigos y familia. Aprendan a administrar sus tiempos. Se cerrarán la semana con grandes expectativas laborales. Acuerdos y decisiones gratas y muy beneficiosas lo acompañarán. Proyecten en grupo, no se arrepentirán.

Amor: esta semana se sentirán contenidos y protegidos por su pareja, si la tienen, o por amigos muy cercanos si se encuentran solos. Esto les ofrecerá la seguridad que tanto requieren. Estén atentos a los llamados del corazón. Hacia finales de la semana puede sobrevenir una mala situación sentimental, por confusiones internas… recuerden que si no caminan por un camino interno personal el mensaje que envían al Universo será dudoso, los solteros, por su parte serán los que puedan soportar mejor esta mala situación. El cielo apuesta a la unión y consolidación, apuesten ustedes también. Bajo la compasiva Luna guardiana construyan su nueva morada en el bosque, Venus llegará para llenarla de flores, belleza y sensualidad.

Salud: intenten mejorar su estado vital, es bueno salir de paseo para compartir buenos momentos o solos, traten de caminar o trotar regularmente. También es necesario para la salud tener amigos, hagan de anfitrión y chef, organicen una fiesta, un viaje programado en buena compañía. Cuídense de alimentos en mal estado, vencidos o sin refrigeración, esta semana su dieta puede perjudicarlo, cuidado con excesos en fiestas o reuniones, traten de comer de forma más natural para activar su salud natural. Y aprendan a disfrutar del momento, los buenos momentos también pueden estresarlo. Los más pequeños pueden sufrir accidentes, controlen un poco más a los niños de la casa con este signo.

Mira horóscopo del 2024 y de enero

Escorpio

Trabajo: traten de alejarse de dificultades relacionados al trabajo, ya vendrán tiempos mejores y más propicios para reclamos o reformas. Conserven el control de sus gastos a puño firme, y antes de emprender un nuevo negocio tomen postura con respecto al dinero: decídanse si el dinero es depreciable o lo desea con fervor, este es un tiempo de realizar decretos absolutos, o blanco o negro, nada de grises. Diseñen estrategias para disminuir sus gastos y de esta forma optimizar sus ganancias, cualquier pequeño ajuste de hoy redundará en gran ganancia a largo plazo, saque sus propias cuentas.

Amor: los nativos que estén solos, encontrarán la oportunidad de encontrarse con la persona ideal. Puede llegar el tiempo en que deba decidir si sacrificar una amistad por el amor o no, meditenlo. Un encuentro sexual o puramente sensual de improviso alegrará el día y puede que dure toda la semana, sin embargo atento a los resultados si se trata de un coqueteo pasajero… La Luna está resguardando a estos nativos, por lo cual no deberán temer al rechazo. Para los casados en el plano sexual el entendimiento será muy alto, logrando niveles de gran erotismo y creatividad. Es momento propicio para ajustar algunos puntos importantes de su relación de pareja.

Salud: aquellos que requieran una intervención quirúrgica podrán hacerlo esta semana o programarla para esta semana con toda confianza. No hay nada que temer. Apóyese en su pareja y amigos para salir adelante y recuperar las fuerzas. De igual forma los procedimientos estéticos y para el cuidado de su imagen estarán a la orden del día y serán muy provechosos. Atención con los accidentes sobre todo en la lluvia, si esta semana llueve en su región cuídense mucho de traspiés y mojaduras. Vigilen su salud y no se distraigan en la calle. Descubrirán que el juego del amor aumenta su salud vital y energiza sus acciones, toma de decisiones y felicidad. Es que el amor es saludable, no lo olvide. Cuídese del stress, mejore su dieta, dese un gusto.

Mira horóscopo del 2024 y de enero

Sagitario

Trabajo: el secreto de esta semana es actuar con optimismo pase lo que pase. Con optimismo derrumban las barreras que lo separan de una vida de éxito y riqueza. En los negocios sólo confíen en los amigos y sus parejas. Pueden depurar su círculo de amistades si descubren manipulaciones extrañas en él. Esta semana aprenderán a valorar a sus compañeros como realmente lo merecen. Miren a su alrededor y descubrirán que alguien que siempre estuvo a su lado necesitan su ayuda de forma urgente, abran los ojos a la solidaridad y al amor, es tiempo de dar no de recibir.

Amor: salgan a la vida, disfruten, creen, generen, avancen y amen. Despertarán, donde quieran que vayan, la atención del sexo opuesto. Para los que viven en pareja: la vida rutinaria y repetida será superada por un gran romanticismo que los cobijará y fortalecerá sus lazos. Tendrá mucha importancia el erotismo, durante los primeros días de la semana… La mejor arma contra el aburrimiento cotidiano es la imaginación, trate de emplearla a menudo junto a su ser amado. Para los que se encuentran solos: desconsuelo por no encontrar a la persona perfecta que están buscando, con el correr de los días las cosas irán mejorando y se sentirá mucho mejor.

Salud: la salud mental estará perturbada en este período, conservar la calma y comer bien son indicaciones básicas para alejar el stress, pero no se preocupen este momento es temporario, no afecten su salud o todo se agravará. Con optimismo derrumbarán estas barreras mentales poco propicias. El descanso, el reposo y la recompensa son una necesidad física, mental y espiritual, cuídate y siéntase merecedor de descanso y recompensa. Repitan esta frase sanadora: está en mi pero no soy yo, Fuera! Lograrán con el tiempo quitarse de encima traumas y pesos heredados de sus padres, quienes se los inculcaron sin saber, sin intención e inevitablemente.

Mira horóscopo del 2024 y de enero

Capricornio

Trabajo: es muy posible que esta semana encuentren entre sus afectos y en sus hogares una nueva actividad de recreación que puede terminar siendo muy lucrativa… centren su atención en esta dirección. El tema dinero no será muy grato esta semana, y pueden llegar a tomar decisiones apresuradas y erradas en cuanto a sus finanzas o negocios. Sean sensatos. Cuídense de disputas en el trabajo y en la casa por motivos de dinero o compras. Es buen momento para tener la fuerza necesaria para poner ciertas cosas en su lugar, reclamar ascensos laborales, esclarecer circunstancias delicadas del pasado, descubrir mentiras o engaños. Puede ser buen momento para independizarse.

Amor: período ideal para afianzar uniones, consolidar parejas y comenzar una convivencia. Traten de no parecer indiferentes con sus parejas, o quienes lo rodean por amor y amistad, o van a suponer que no desean contacto social, y en este momento no es conveniente esto. La confianza en ciertas personas es necesaria. Para los casados: en casa todo bien si logra separar las responsabilidades laborales del trabajo y no llevar más trabajo o conflictos laborales al hogar. Intenten que el precio que pagan por alcanzar el amor sea el correcto, a su juicio. Ámense mucho, no pretenda que alguien lo haga si ustedes mismo no lo hacen…

Salud: vigilen la cantidad de alimentos que ingieren, esta semana su sistema digestivo les pasará la factura si no se cuidan… y tienen grandes probabilidades de sentirse mal con los alimentos, cuidado con excederse con los azúcares. El aparato digestivo atraviesa un período delicado, sin embargo no es para angustiarse sino para ser prudente y comenzar una dieta más saludable. El metabolismo se desacelera, cuidado con lo que comen, puede ser un tiempo de engordar demasiado si no se cuidan. Todo dependerá de su forma de tomar la realidad el día de hoy, recuerden que la belleza está en el ojo del observador, pero que el ojo más crítico es Ud. mirando al espejo, decidan que desean y caminen en esa dirección.

Mira horóscopo del 2024 y de enero

Acuario

Trabajo: dedíquense plenamente a analizar los desequilibrios económicos y subsanar errores cometidos en el plano laboral. No se aparten de sus afectos, traten de proporcionar sus tiempos laborales, que no consuman todo y menos aún su tiempo libre. Que sus ganancias les compensen, será obra de su conciencia y determinación de metas, siempre que vean que el trabajo realizado fue el necesario y no desmedido, y entiendan que hay límites para todo. Aumentará su preocupación por el dinero, pueden resolverlo, solamente confíen en sí mismo. No es buen período para comenzar nuevos emprendimientos. Ordenen primero las tareas inconclusas.

Amor: esta semana es bastante sensual para los del signo, sobre todo para los nacidos en el segundo decanato, quienes pueden concretar aquellas fantasías eróticas que han rondado por su cabeza desde hace tiempo. Buen momento para tomar decisiones trascendentales de a dos. Casarse, unirse, viajar y proyectar a futuro esta semana puede ser muy conveniente. Para los que se encuentran en pareja desde hace años podemos asegurar que el tránsito del Sol te es muy provechoso, confíe en su suerte. Están en condiciones de vigorizar los vínculos amorosos y afectivos y de culminar cualquier problema de pareja para mejorar y evitar la ruptura de la relación.

Salud: necesita más sol y aire puro en su vida, traten de dejar de lado las salidas nocturnas. Si requieren un descanso bríndense dos, volverán llenos de flores de esperanza y con nuevos bríos y energía vital de su paseo por el campo. Si sus planes de viajes sufren alguna interrupción o encuentran obstáculos para realizarse no se desanimen, traten de descansar en casa. Lo necesitan mucho. La disciplina será muy necesaria para no salirse de la dieta si han comenzado un plan alimentario para mejorar, traten de reforzar su compromiso con afirmaciones diarias. Eviten la automedicación y propónganse seriamente armonizar su dieta.

Mira horóscopo del 2024 y de enero

Piscis

Trabajo: esgrimen su buena suerte, gobiérnenla y revivan su energía vital transformándola en gratitud y retorno para generar más positivismo en su camino. Los negocios y la vida laboral pueden sobrecargarse esta semana fácilmente, traten de mantener un perfil bajo, para pasar este momento de incertidumbre sin estresarse. El buen humor será el motor para avanzar en todos los frentes. Generen escenarios optimistas en el lugar de trabajo, esto tranquilizará los ánimos de todos y crecerán sus oportunidades de producir más, y quedar en mejor posición para la semana entrante, necesitarán de esta energía extra…

Amor: pueden estar pasando por momentos delicados o frágiles a nivel familiar. Desavenencias y palabras fuera de lugar rasgaran la armonía, deben aprender por fin a controlarse. Los mayores de la familia los socorrerán para superar esta fea situación, que bien podría ser evitada a tiempo. Abran los ojos y distingan las señales del conflicto que se avecina y cambien el curso del destino. Sean ordenados en su casa y fuera de ella. Sean prudentes con sus palabras, pongan empeño en mejorar el día, sus más caros deseos encontrarán eco al fin. Con prudencia y mesura pueden lograr mantener este equilibrio.

Salud: cuidado con desgarros, esguinces y quebraduras. Esta semana estarán proclives a sufrirlos, sobre todo esta semana. Traten de prevenir accidentes caseros o en el lugar acostumbrado para realizar prácticas deportivas. Puede tratarse también de estar distraídos y caminar sin ver, deben estar más presentes, no sólo para evitar accidentes sino para mirar a su alrededor con sabiduría. Comiencen una actividad física saludable, no se queden sentados y pronto descubrirán el poder de cambio de la creatividad en acción… Recuerden que el movimiento externo genera un movimiento interno… que es lo que está necesitando en su vida y en su cuerpo.

Mira horóscopo del 2024 y de enero