El Comisionado de Fomento de Koluel Kaike, Tomás Cabral, viajó a Río Gallegos para realizar gestiones relacionadas con obras inconclusas de la anterior gestión y avanzar en el establecimiento de un Juzgado de Paz en la localidad. Durante la visita, agradeció al ministro de Gobierno, Pedro Luxen, y al gobernador Claudio Vidal por el apoyo brindado.

Cabral destacó que la falta de fondos en el gobierno saliente impidió la finalización del polideportivo local. Además, explicó que debe completar las rendiciones del ATP para acceder a la próxima partida destinada a obras.

Uno de los temas centrales de sus gestiones en la capital de Santa Cruz fue la creación del Juzgado de Paz en Koluel Kaike, un proyecto trabajado con el diputado José “Pepe” Quiroga para presentarlo en el Poder Legislativo, tras haberlo acordado en marzo con el ministro Luxen.

“Hubo mucho ruido por eso, de que iba fulano o mengano pero le quiero informar a la comunidad que la persona que va a ocupar ese cargo va a ser un vecinos de Koluel Kaike, que tiene residencia y domicilio en Kaike”, enfatizó en una entrevista por radio LU12 AM680 de Río Gallegos. “Está consensuado con el gobernador y el ministro Luxen; la persona que ocupará ese cargo tiene residencia en la localidad”, añadió.

Desde hace días hubo trascendidos acerca de que la vacante que se generaría con la creación del Juzgado de Paz sería ocupada por el diputado de extracción radical Pedro Valenzuela, quien renunció a su banca en un acuerdo con el ministro Pedro Luxen. Sin embargo, tal como adelantó la Opinión Austral, Valenzuela, que asumió su banca por el frente electoral Por Santa Cruz pero estaba alejado del bloque, no se mudará al norte de la provincia. De hecho, no fue incluido en la terna que ya fue enviada, pudo saber ahora La Opinión Austral. En cambio, ocuparía un cargo dentro del gabinete.

Hasta ahora, Koluel Kaike era la única localidad de la zona sin Juzgado de Paz. Cabral resaltó el impacto positivo de esta iniciativa en la comunidad: “Los trámites, como guías para los estancieros y el pago de multas, como alcohol en ruta, podrán realizarse aquí, permitiendo que los fondos queden en la localidad”. Hasta ahora esos pagos se hacen en Pico Truncado o en Las Heras.

Finalmente, Cabral subrayó la importancia de la presencia de un Juzgado de Paz para la regulación de las actividades empresariales, en especial las relacionadas con el sector petrolero, las cuales, hasta el momento, han operado dentro del ejido urbano de la Comisión de Fomento sin pagar las tarifas de abasto correspondientes. “La comunidad de Koluel Kaike va a tener otro nivel ahora”, celebró.

Obras pendientes

Además de la obra del Polideportivo, “tenemos la pileta climatizada que si bien dejó de ingresar dinero en noviembre del año pasado, nosotros venimos avanzando de a poquito con fondos de la Comisión. Otra obra que estamos a punto de terminar es el playón comunal. Después obras grandes que son la construcción de oficinas nuevas para la Comisión de Fomento y un centro cívico que sí están paradas totalmente porque son obras que están a un 20 o 30% pero que están paradas por falta de fondos. Ya hablamos con el ministro de Gobierno de que a medida que vaya entrando plata las vamos a hacer”.

“Me costó llegar más al Gobierno anterior que a Claudio Vidal” Tomás Cabral, presidente de la Comisión de Fomento de Koluel Kaike

Tomás Cabral llegó a la presidencia de la Comisión de Fomento de Koluel Kaike por el frente electoral del Unión por la Patria. Sin embargo ahora se lo ve alineado al gobierno provincial que conduce Claudio Vidal. “Me costó llegar más al Gobierno anterior que a Claudio”, reveló en la entrevista con radio LU12 AM680 de Río Gallegos.

“Cuando a mi se me pasa por la cabeza allá por 2018, busqué espacio en el PArtido Justicialista y no lo tuve porque ellos ya tenían su candidato, busqué entonces un espacio el Partido SER y también ya tenían candidato y quien me cedió un espacio fue Carambia. Yo llego como comisionado de Fomento con MOVERE. Y estuve dos años, toda la pandemia maltratado por el gobierno anterior, hasta que me pude acomodar. Pude hablar con la doctora alicia y tuve un buen recibimiento y ahí me empezó a ayudar en todo. No tengo nada malo para opinar del gobierno de Alicia sí que los ministro los primeros dos años me castigaron mucho, me tenían marginado, me tomaron la Comisión de Fomento, estaba los de ATE pidiendo aumento, cuando yo no puedo dar aumento porque el Gobierno nos da la plata para los sueldos. A mi señora la encerraron en la Comisión de Fomentos con candado afuera. No tiene sentido dar nombres ahora”.

Tras consensuar con el gobierno anterior, Cabral pudo gestionar varias obras para Koluel Kaike. “Tenemos 7 viviendas nuevas y se están haciendo 10 de nación que quedaron paralizadas, se entregaron con cordón cuneta, vereda y muro perimetral; tenemos un cajero nuevo, estamos haciendo el polideportivo y la pileta climatizada e hicimos el acceso. Estamos haciendo la reforma del camping que le pusimos luces, fogones y Wi FI gratis; tenemos monitoreo”.

Agua en camión

Los más de 400 habitantes de Koluel Kaike reciben agua potable que viene en camiones desde Pico Truncado. Antes era un servicio que costeaba la Comisión de Fomento, pero desde este gobierno que se hace cargo la empresa estatal de Servicios Públicos. “Hay una captación a 12 kilómetros y hay un proyecto que venimos trabajando con el ministro Pedro Luxen”, adelantó. En cuanto a la energía eléctrica, el pueblo es abastecido por el yacimiento de Pan American Energy, mientras que la Comisión de Fomento brinda el servicio. Similar situación ocurre con el servicio de internet que brinda el Estado local gracias a un acuerdo con una empresa.