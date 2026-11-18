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Claudio Vidal habló sobre la causa Lázaro Báez y el sistema político
El gobernador de Santa Cruz respaldó el avance de la investigación de la Justicia Federal en la megacausa contra el empresario. Además, advirtió que hay mucha gente preocupada y condicionó el desdoblamiento electoral a un acuerdo político.
Ampliarán la red de gas en Chimen Aike para 1.200 familias
Los trabajos de infraestructura están a cargo de Distrigas para fortalecer el servicio en la zona. Vecinos y delegados destacaron que la obra garantizará una mejor calidad de vida durante el invierno.
Operativo Ruta Austral: detalles de la megainvestigación federal
La causa que investiga narcotráfico y lavado de activos desató múltiples allanamientos en la región. Las autoridades apuntaron contra la complicidad y la ramificación de las redes delictivas.
Marcello Bersanelli se jubilará como juez provincial
El magistrado dejará su cargo en el Poder Judicial de Santa Cruz a partir de enero de 2027. Su salida generará movimientos en la estructura judicial de la provincia.
Celebraron el Día de la Militancia en Río Gallegos
Se llevó a cabo un acto y un debate político con entrevistas especiales en LU12 AM680. Participaron referentes nacionales y locales en el marco de las actividades partidarias.
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