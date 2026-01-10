Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del sábado 10 de enero de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Gran despliegue: control del incendio en el cerro Huemul en El Chaltén *Chubut: se quemaron 3.500 hectáreas y llega ayuda de Chile *Juan Gauto: "Mi mamá lloraba, no teníamos qué comer" *Imprudencia: manejaba borracha y volcó en la costanera de Río Gallegos

La radio está de luto

Falleció el reconocido locutor Hugo Giovannoni

Parque Nacional Los Glaciares

Gran despliegue: control del incendio en el cerro Huemul

La coordinación entre Nación, Provincia y el Ejército para proteger la reserva natural del lago Viedma y el río Túnel trajo alivio. Más de 70 personas, cinco medios aéreos, vehículos terrestres y drones para contener el fuego.

Chubut: se quemaron 3.500 hectáreas y llega ayuda de Chile

Se resaltó el trabajo coordinado, ordenado y solidario de toda la comunidad. Existen dos focos activos: Los Alerces y El Hoyo.

Asumió la nueva fiscal de Estado y se reunió con el gobernador

Derechos laborales: 64 contratados en Educación pasaron a planta permanente

Crónica en Venezuela

Trump aseguró que canceló un segundo ataque

Juan Gauto: “Mi mamá lloraba, no teníamos qué comer”

Imprudencia: manejaba borracha y volcó en la costanera de Río Gallegos

Ruta 3: conductor evitó una tragedia: “Me tiré al campo”

Javier Milei: “La región despertó del socialismo”

Denuncia penal de Judiciales a diputados por aumento del 50 % del sueldo a los cuatro nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia