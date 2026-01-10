Your browser doesn’t support HTML5 audio
La radio está de luto
Falleció el reconocido locutor Hugo Giovannoni
Parque Nacional Los Glaciares
Gran despliegue: control del incendio en el cerro Huemul
La coordinación entre Nación, Provincia y el Ejército para proteger la reserva natural del lago Viedma y el río Túnel trajo alivio. Más de 70 personas, cinco medios aéreos, vehículos terrestres y drones para contener el fuego.
Chubut: se quemaron 3.500 hectáreas y llega ayuda de Chile
Se resaltó el trabajo coordinado, ordenado y solidario de toda la comunidad. Existen dos focos activos: Los Alerces y El Hoyo.
Asumió la nueva fiscal de Estado y se reunió con el gobernador
Derechos laborales: 64 contratados en Educación pasaron a planta permanente
Crónica en Venezuela
Trump aseguró que canceló un segundo ataque
Juan Gauto: “Mi mamá lloraba, no teníamos qué comer”
Imprudencia: manejaba borracha y volcó en la costanera de Río Gallegos
Ruta 3: conductor evitó una tragedia: “Me tiré al campo”
Javier Milei: “La región despertó del socialismo”
Denuncia penal de Judiciales a diputados por aumento del 50 % del sueldo a los cuatro nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia
