Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del jueves 8 de enero de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Arde la Patagonia: Sigue la lucha contra los incendios forestales en El Chaltén y Chubut y se intensifican los operativos *Congreso: diputados piden declarar la emergencia ígnea, ambiental y socioeconómica *El Calafate: pesar por la muerte de Oscar "Colores" De Pietro, apasionado del trekking y el senderismo * El "peritense" Juan Gauto ya firmó con Platense

Por La Opinión Austral

Arde la Patagonia: Sigue la lucha contra los incendios forestales en El Chaltén y Chubut y se intensifican los operativos

La zona del cerro Huemul sigue en llamas en Santa Cruz. Se sumaron más brigadistas y continúan trabajando el avión hidrante y el helicóptero. El fuego alcanzó sectores del bosque nativo.

En Chubut, el gobernador Ignacio Torres recorrió las zonas afectadas con el ministro nacional Diego Santilli

Torres anunció una recompensa de $50 millones para identificar a los responsables de provocar las llamas

Se sumó al despliegue en Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica

Mensaje de Máximo Kirchner al Gobierno nacional: “La ley de manejo del fuego no debe ser derogada”

