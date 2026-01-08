Your browser doesn’t support HTML5 audio
El “peritense” Juan Gauto ya firmó con Platense
Arde la Patagonia: Sigue la lucha contra los incendios forestales en El Chaltén y Chubut y se intensifican los operativos
La zona del cerro Huemul sigue en llamas en Santa Cruz. Se sumaron más brigadistas y continúan trabajando el avión hidrante y el helicóptero. El fuego alcanzó sectores del bosque nativo.
En Chubut, el gobernador Ignacio Torres recorrió las zonas afectadas con el ministro nacional Diego Santilli
Torres anunció una recompensa de $50 millones para identificar a los responsables de provocar las llamas
Se sumó al despliegue en Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
Mensaje de Máximo Kirchner al Gobierno nacional: “La ley de manejo del fuego no debe ser derogada”
Congreso: diputados piden declarar la emergencia ígnea, ambiental y socioeconómica
Cayó el acusado del ataque a tiros en el barrio Evita: el herido se recupera
Fuerte caída de los aportes del Tesoro Nacional a las provincias
Caleta Olivia: joven amenazó a su exnovia con publicar fotos íntimas en redes
El Calafate: pesar por la muerte de Oscar “Colores” De Pietro, apasionado del trekking y el senderismo
A 49 años de la masacre de Brandsen: Recordaron a Segundo Villagra, desaparecido de Santa Cruz
