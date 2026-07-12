Your browser doesn’t support HTML5 audio
Por resolución del gobernador Vidal
Desde julio, el salario del agente inicial de la Policía será mayor a $ 1.746.000
Se decidió tras los rechazos en el Consejo del Salario. De esta forma, el sueldo inicial de un policía en Santa Cruz pasará a ser el tercero más alto del país. En los próximos días, el gobernador Vidal mantendrá reuniones con la Policía.
3 a 1 frente a Suiza
Argentina ganó otra “batalla” para el infarto y pasó a la semifinal
La “Scaloneta” se impuso con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Ahora se viene nada menos que Inglaterra, en lo que promete ser otra dura prueba para el corazón.
Claudio Vidal: “¡Gracias, Argentina! ¡Gracias, Araña! La Albiceleste está en semifinales”
¡Hey, Jude!: Inglaterra derrotó 2 a 1 a Noruega y jugará la semifinal
Santa Cruz. La Justicia destacó el diálogo por los aportes jubilatorios: “Es importante que se diga la verdad”
Tarifas de gas: hay consenso en el Gobierno nacional para el recorte al régimen denominado “Zona Fría”
Justicia de Chubut: anularon la absolución de un hombre de Esquel acusado de abusar de su hija de 5 años
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia