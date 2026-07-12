Tapa del Diario La Opinión Austral del domingo 12 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Desde julio, el salario del agente inicial de la Policía será mayor a $ 1.746.000 *Argentina ganó otra "batalla" para el infarto ante Suiza y pasó a la semifinal del Mundial 2026 *Claudio Vidal: "¡Gracias, Argentina! ¡Gracias, Araña! La Albiceleste está en semifinales" *Santa Cruz. La Justicia destacó el diálogo por los aportes jubilatorios: "Es importante que se diga la verdad"

No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por resolución del gobernador Vidal

Desde julio, el salario del agente inicial de la Policía será mayor a $ 1.746.000

Se decidió tras los rechazos en el Consejo del Salario. De esta forma, el sueldo inicial de un policía en Santa Cruz pasará a ser el tercero más alto del país. En los próximos días, el gobernador Vidal mantendrá reuniones con la Policía.

3 a 1 frente a Suiza

Argentina ganó otra “batalla” para el infarto y pasó a la semifinal

La “Scaloneta” se impuso con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Ahora se viene nada menos que Inglaterra, en lo que promete ser otra dura prueba para el corazón.

Claudio Vidal: “¡Gracias, Argentina! ¡Gracias, Araña! La Albiceleste está en semifinales”

¡Hey, Jude!: Inglaterra derrotó 2 a 1 a Noruega y jugará la semifinal

Santa Cruz. La Justicia destacó el diálogo por los aportes jubilatorios: “Es importante que se diga la verdad”

Tarifas de gas: hay consenso en el Gobierno nacional para el recorte al régimen denominado “Zona Fría”

Justicia de Chubut: anularon la absolución de un hombre de Esquel acusado de abusar de su hija de 5 años