Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 12 de noviembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Hoy, Martín Fierro De Cable: Crónica Tv con 10 nominaciones * Claudio Vidal: "jueces, si tienen miedo, renuncien" *Provincia entregó vehículos y equipamiento para la Policía de Santa Cruz * La Sala Acusadora rechazó el pedido de juicio político a Daniel Mariani * Reclamo salarial: ADOSAC va al paro este jueves * Bomberos atrapó al guanaco que escapó de un frigorífico y se "paseó" por las calles de Río Gallegos* Julio Zárate confirmó que la causa tiene "11 meses de investigación" * Fieles de Río Gallegos destacaron la sencillez y humildad del Papa León XIV.

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Cobertura especial de La Opinión Austral en los Martín Fierro de Cable 2026. Crónica TV llega a la ceremonia con 10 nominaciones.

Claudio Vidal apuntó contra la inacción judicial en Zona Norte y lanzó un fuerte mensaje a los jueces: “Si tienen miedo, renuncien”. También destacó las auditorías del Tribunal Superior de Justicia por las demoras en los juzgados.

La Provincia entregó vehículos y equipamiento para la Policía de Santa Cruz.

La Sala Acusadora rechazó el pedido de juicio político contra Daniel Mariani.

Reclamo salarial: ADOSAC anunció un paro para este jueves.

Un guanaco escapó de un frigorífico y recorrió las calles de Río Gallegos. Bomberos intervino para atraparlo: era uno y no cuatro.

En una entrevista con LU12 AM680, el fiscal federal Julio Zárate brindó detalles de los 27 allanamientos por narcotráfico y lavado de dinero. Confirmó que la investigación llevaba 11 meses.

Allanaron la cárcel donde está detenido Lázaro Báez y su pareja fue detenida en Aeroparque.

En el marco del viaje histórico del papa León XIV, fieles de Río Gallegos destacaron su sencillez y humildad. Además, La Opinión Austral presentó una edición especial con el título: “Ahora tienen dos Papas”.