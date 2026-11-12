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Cobertura especial de La Opinión Austral en los Martín Fierro de Cable 2026. Crónica TV llega a la ceremonia con 10 nominaciones.
Claudio Vidal apuntó contra la inacción judicial en Zona Norte y lanzó un fuerte mensaje a los jueces: “Si tienen miedo, renuncien”. También destacó las auditorías del Tribunal Superior de Justicia por las demoras en los juzgados.
La Provincia entregó vehículos y equipamiento para la Policía de Santa Cruz.
La Sala Acusadora rechazó el pedido de juicio político contra Daniel Mariani.
Reclamo salarial: ADOSAC anunció un paro para este jueves.
Un guanaco escapó de un frigorífico y recorrió las calles de Río Gallegos. Bomberos intervino para atraparlo: era uno y no cuatro.
En una entrevista con LU12 AM680, el fiscal federal Julio Zárate brindó detalles de los 27 allanamientos por narcotráfico y lavado de dinero. Confirmó que la investigación llevaba 11 meses.
Allanaron la cárcel donde está detenido Lázaro Báez y su pareja fue detenida en Aeroparque.
En el marco del viaje histórico del papa León XIV, fieles de Río Gallegos destacaron su sencillez y humildad. Además, La Opinión Austral presentó una edición especial con el título: “Ahora tienen dos Papas”.
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