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Los campeones de la Copa Cantera visitaron los estudios de LU12
Cobertura especial del Grupo La Opinión Austral
Vidal: “El kirchnerismo se creía dueño del Estado”
El gobernador respaldó la aplicación del Decreto N° 608 y las modificaciones en el Poder Judicial, tras la inauguración de los invernaderos hidropónicos de Santa Cruz Puede SAU.
Exclusivo. Reunión en el Ente Previsional
Las tres juezas jubiladas por la Caja amenazan con iniciar juicio
Paula Ludueña, Alicia Mercau y Reneé Fernández intimaron vía carta documento que las resoluciones se retrotraigan en 24 horas. Sostienen que la medida vulnera la inamovilidad incluida en el artículo 128 de la Constitución de Santa Cruz.
Paula Ludueña, vocal del TSJ: “Es claro el mamarracho. Como santacruceña, me duele mucho”.
Fernando Tanarro: “Hay intención de entregar la Caja a Nación”.
Pablo Pérez, presidente de la CPS: “No se puede negar el beneficio a quien inicia el trámite”.
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Crisis
Cierre de comercios: más de 300 puestos de trabajo perdidos en Río Gallegos
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