Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 19 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Las tres juezas jubiladas por la Caja amenazan con iniciar juicio *Río Gallegos. Un dealer quiso ahorcar a su pareja: lo allanaron y le encontraron cocaína y dinero *Cierre de comercios: más de 300 puestos de trabajo perdidos en Río Gallegos

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Las tres juezas jubiladas por la Caja amenazan con iniciar juicio

Paula Ludueña, Alicia Mercau y Reneé Fernández intimaron vía carta documento que las resoluciones se retrotraigan en 24 horas. Sostienen que la medida vulnera la inamovilidad incluida en el artículo 128 de la Constitución de Santa Cruz.

Paula Ludueña, vocal del TSJ: “Es claro el mamarracho. Como santacruceña, me duele mucho”.

Fernando Tanarro: “Hay intención de entregar la Caja a Nación”.

Pablo Pérez, presidente de la CPS: “No se puede negar el beneficio a quien inicia el trámite”.

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