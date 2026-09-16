Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 16 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Crisis comercial: cerró una hamburguesería en Río Gallegos. Newmont reaundó las operaciones y Vidal defendió el trabajo de los santacruceños. Virgen del Milagro: fe y tradición, de Salta a Santa Cruz. Prisión preventiva para el boliviano detenido en Piedra Buena por abuso sexual. Eduardo Sosa tomó su primera jura como procurador del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.

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Tragedia en la Ruta 43: murió una mujer al volcar camino a Perito Moreno

Teresita de Jesús Deménez Cea, de 72 años, murió tras el vuelco del vehículo en el que viajaba por la Ruta 43. El siniestro ocurrió mientras se dirigía hacia Perito Moreno.

Se profundiza la crisis comercial en Río Gallegos: cerró una hamburguesería

La cadena de capitales patagónicos Wind Burgers cerró su local ubicado entre las calles Kirchner y Fagnano. El comercio se sumó al listado de establecimientos que dejaron de funcionar en la ciudad y generó un nuevo impacto sobre el empleo.

Virgen del Milagro: fe y tradición, de Salta a Santa Cruz

Decenas de vecinos participaron en Río Gallegos de la tradicional procesión por la solemnidad del Señor y la Virgen del Milagro. La celebración, organizada por el Centro de Residentes Salteños, culminó con una misa en la parroquia San José Obrero.

Newmont reanudó las operaciones y Vidal defendió el trabajo santacruceño

La actividad en el yacimiento minero retomó sus operaciones y volvió a ocupar un lugar central en la agenda provincial. El gobernador Claudio Vidal defendió la continuidad del trabajo para los santacruceños.

Prisión preventiva para el boliviano detenido en Piedra Buena

El juez Vázquez dictó la prisión preventiva para el ciudadano boliviano detenido en Piedra Buena. La medida se vincula con un proceso que contempla la intervención de Interpol y una eventual extradición.

Eduardo Sosa tomó su primera jura como procurador

El procurador general Eduardo Sosa encabezó la ceremonia por la incorporación de Micaela Narvarte como letrada adjunta del Ministerio Público Fiscal. Participaron autoridades judiciales, fiscales, magistrados y funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.

Cristina Kirchner presentó una nueva prueba contra su condena

La defensa de la expresidenta presentó un nuevo documento en el marco de la causa por la que fue condenada. Sus abogados sostuvieron que la prueba podría producir un giro decisivo en el caso.