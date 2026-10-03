Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 3 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Claudio Vidal participó de la Argentina B2B Week, con la pesca como uno de los ejes de la agenda productiva. Ignacio Torres confirmó que Arbumasa construirá una planta de procesamiento en la Zona Franca de Trelew. Alumno llevó un arma de aire comprimido a una escuela de Caleta Olivia.

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Santa Cruz muestra su potencial en París

Claudio Vidal participó de la Argentina B2B Week, con la pesca como uno de los ejes de la agenda productiva.

Pesca santacruceña busca nuevos mercados

El gobernador destacó las inversiones para recuperar infraestructura portuaria y señaló los más de $12.800 millones previstos para Puerto Deseado.

Nueva planta pesquera en Trelew

Ignacio Torres confirmó que Arbumasa construirá una planta de procesamiento en la Zona Franca, con una proyección de unos 80 puestos de trabajo durante la obra.

Alarma en una escuela de Caleta Olivia

Un alumno llevó un arma de aire comprimido al establecimiento y la situación generó preocupación en la comunidad educativa.

La gimnasia artística reúne a la Patagonia

El CEPARD es escenario de un encuentro que convoca a deportistas de distintas localidades de la región.

Concientización por el cáncer de mama

Las Guerreras Rosa del Viento llevan adelante actividades para visibilizar la importancia de la prevención.

Milei cerró su gira en Francia

El Presidente anunció inversiones por más de USD 27.000 millones durante su recorrido por Europa.