Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 31 de enero de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Se declaró extinguido el incendio en el Parque Nacional Los Glaciares. Estalló el verano: récord histórico de temperatura en Río Gallegos. Detenido por abuso sexual a la salida de un boliche de Río Gallegos. Ley 90/10: Santa Cruz solicita capacitaciones a empresas para potenciar el empleo local.

Se declaró extinguido el incendio en el Parque Nacional Los Glaciares

El Chaltén confirmó el fin del incendio que afectó al área protegida.

Estalló el verano: récord histórico de temperatura en Río Gallegos

El Servicio Meteorológico Nacional registró 36,4 °C. Plazas y la ría fueron los puntos más concurridos. El Calafate superó los 30 °C por primera vez desde el año 2000.

Más seguridad y tecnología: cambian el DNI y el pasaporte desde febrero

El Gobierno nacional implementará modificaciones en los documentos de identidad.

Detenido por abuso sexual a la salida de un boliche

Un hombre fue acusado de violar a una joven en Río Gallegos. Intervino el Juzgado de Instrucción Nº 3 y hubo allanamientos.

Cayeron las transferencias automáticas nacionales en Santa Cruz

Las transferencias disminuyeron un 6,2%, aunque la provincia se encuentra entre las de menor caída.

Manuel Adorni asume como director de YPF por el Estado nacional

El actual funcionario se incorpora al directorio de la petrolera.

Empleo local: Santa Cruz solicita capacitaciones a empresas

Avanza la reglamentación de la Ley 90/10, con requisitos estrictos para minería, pesca e hidrocarburos.

“Toto” Avilés cambia de club en la MLS

El defensor santacruceño pasó del Inter de Messi al CF Montréal con el objetivo de ganar nuevos títulos.

Encontraron una tortuga, pero no es “Rayo”

Una vecina halló un ejemplar similar al buscado, aunque no corresponde a la tortuga perdida del barrio Padre Olivieri.