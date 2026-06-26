Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 26 de junio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Juraron los nuevos integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento * Sismos en Venezuela: 235 muertos y 4.300 heridos *Reunión tras la restitución en el cargo "un acto de justicia institucional". Vidal y Luxen Recibieron al procurador Sosa * El gobernador se reunió con Héctor Daer "Santa Cruz seguirá defendiendo el trabajo y un verdadero federalismo * Detalles exclusivos. Niños intervenidos y padres detenidos en pico truncado. La casa del horror: "Es el maltrato infantil más grave de la década"* Sigue la polémica. Después de que YPF cediera bienes a Chubut. Ponce garantizó que los bienes tendrán un fin social y "no político" * Glinski apoyó a Othar: "Vamos a defender el patrimonio de Comodoro"* En Río Gallegos. Apoyan su candidatura a gobernador. Jairo Guzmán encabeza hoy el Foro Austral de la Libertad Avanza

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Juraron los nuevos integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento

Sismos en Venezuela: 235 muertos y 4.300 heridos

Reunión tras la restitución en el cargo “un acto de justicia institucional”. Vidal y Luxen recibieron al procurador Sosa

El gobernador de Santa Cruz y el jefe de Gabinete mantuvieron un encuentro con el Dr. Eduardo Sosa. Destacaron el fortalecimiento del Estado de Derecho en la provincia.

El gobernador se reunió con Héctor Daer “Santa Cruz seguirá defendiendo el trabajo y un verdadero federalismo”

Detalles exclusivos. Niños intervenidos y padres detenidos en pico truncado. La casa del horror: “Es el maltrato infantil más grave de la década”

Así lo analizan profesionales que intervienen en la causa y en el resguardo de los hermanitos de 7 y 5 años.

La madre y su pareja siguen tras las rejas y afrontan una imputación gravísima: reducción a la servidumbre, privación ilegítima de la libertad y abandono de persona.

Sigue la polémica. Después de que YPF cediera bienes a Chubut. Ponce garantizó que los bienes tendrán un fin social y “no político”

Glinski apoyó a Othar: “vamos a defender el patrimonio de Comodoro”

En Río Gallegos. Apoyan su candidatura a gobernador. Jairo Guzmán encabeza hoy el Foro Austral de la Libertad Avanza