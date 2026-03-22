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Exclusivo: Así fue la despedida del periodista Cherquis Bialo
Muerte de 44 tripulantes
¿La Armada mandó un “espía” al juicio del ARA San Juan?
Santa Cruz: política hidrocarburífera
Vidal confirmó avances en Palermo Aike y en la remediación ambiental de YPF
El gobernador Claudio Vidal recordó que se completó la primera locación de tres comprometidas por YPF en Palermo Aike, mientras que la segunda está en marcha. También destacó el acuerdo que permite levantar seis equipos de abandono de pozo en los próximos días.
Hidrocarburos, salud y educación: las gestiones del gobernador Vidal y su gabinete
50 años del golpe de Estado: Río Gallegos prepara múltiples actividades por el 24 de marzo
Caleta Olivia. Marcha por Ada Barrozo
La hija de la mujer asfixiada exige que el caso sea investigado como femicidio
La movilización será el próximo viernes 27 de marzo en Caleta Olivia
El Chaltén. “La aldea”
Familias que ocupan el hotel de la familia Kirchner piden no ser desalojadas
Vuelve de Hungría: Javier Milei regresa al país tras la visita a Viktor Orbán
Tiembla el mundo
Donald Trump le dio un ultimátum a Irán por el estrecho de Ormuz
Para prevenir cortes: iniciaron las obras de mantenimiento eléctrico en líneas de 500 kV
El Calafate. Ley de glaciares
Referentes de La Libertad Avanza defendieron la reforma
Fútbol infantil, Río Gallegos
“Queremos que los chicos jueguen y se diviertan”
Los profesores Fabián Vieyra y Mauro Negri hablaron con La Opinión Austral sobre la importancia de la formación
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