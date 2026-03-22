Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del domingo 22 de marzo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Muerte de 44 tripulantes: ¿La Armada mandó un "espía" al juicio del ARA San Juan? *Vidal confirmó avances en Palermo Aike y en la remediación ambiental de YPF *50 años del golpe de Estado: Río Gallegos prepara múltiples actividades por el 24 de marzo *El Chaltén: Familias que ocupan el hotel de la familia Kirchner piden no ser desalojadas

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Exclusivo: Así fue la despedida del periodista Cherquis Bialo

Muerte de 44 tripulantes

¿La Armada mandó un “espía” al juicio del ARA San Juan?

Santa Cruz: política hidrocarburífera

Vidal confirmó avances en Palermo Aike y en la remediación ambiental de YPF

El gobernador Claudio Vidal recordó que se completó la primera locación de tres comprometidas por YPF en Palermo Aike, mientras que la segunda está en marcha. También destacó el acuerdo que permite levantar seis equipos de abandono de pozo en los próximos días.

Hidrocarburos, salud y educación: las gestiones del gobernador Vidal y su gabinete

50 años del golpe de Estado: Río Gallegos prepara múltiples actividades por el 24 de marzo

Caleta Olivia. Marcha por Ada Barrozo

La hija de la mujer asfixiada exige que el caso sea investigado como femicidio

La movilización será el próximo viernes 27 de marzo en Caleta Olivia

El Chaltén. “La aldea”

Familias que ocupan el hotel de la familia Kirchner piden no ser desalojadas

Vuelve de Hungría: Javier Milei regresa al país tras la visita a Viktor Orbán

Tiembla el mundo

Donald Trump le dio un ultimátum a Irán por el estrecho de Ormuz

Para prevenir cortes: iniciaron las obras de mantenimiento eléctrico en líneas de 500 kV

El Calafate. Ley de glaciares

Referentes de La Libertad Avanza defendieron la reforma

Fútbol infantil, Río Gallegos

“Queremos que los chicos jueguen y se diviertan”

Los profesores Fabián Vieyra y Mauro Negri hablaron con La Opinión Austral sobre la importancia de la formación