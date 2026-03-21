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Pesar por la muerte de Cherquis Bialo, un histórico del periodismo
Cobertura especial. En Caleta Olivia. Edificio propio para una comunidad educativa
Claudio Vidal inauguró un nuevo colegio: “La educación es la base de la sociedad”
- Represas: “El 1° de abril ingresan más trabajadores y en mayo habrá un acto oficial”
- $ 100 mil millones de Nación: “Estarán destinados a obligaciones del Estado”
- “Nos toca resolver lo que no se hizo en muchos años”: Claudio Vidal, gobernador
- “Hacer escuela es crear comunidad y generar oportunidades”: Iris Rasgido, presidente del Consejo de Educación
- “Este es el resultado del esfuerzo y la perseverancia”: Luis Valdivieso, rector del Secundario N° 43
Liga de Fútbol Sur: Ferrocarril YCF cumple hoy 74 años de historia
¿Un OVNI en Río Gallegos?: avión fue captado “siguiendo” una extraña “bola de luz”
B° Belgrano. Pérdidas totales
Incendio en una casa: “Fue intencional”
Ex Gran Hermano. “No me dejaba salir”
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Fútbol. El próximo martes
Hispano y Unión definen al campeón de la Copa Ciudad
Concejo Deliberante. Homenaje
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