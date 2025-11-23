Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del domingo 23 de noviembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Caleta Paula: reflotarán los tres barcos que se hundieron en el temporal *Un gesto de amor. Ulises, el hermano de 13 años que donará su médula a Pablo Bonina *Martín Fierro de la Salud. Uriel Nemi en LU12: “Río Gallegos saca lo mejor de mí, estoy feliz” *Adosac va a la paritaria del 27 sin medida de fuerza

Seguridad Vial también supervisó el paso de los Ferrari por Tierra del Fuego

Caleta Paula: reflotarán los tres barcos que se hundieron en el temporal

Se trata de las embarcaciones artesanales de la flota amarilla (Yakisa, Barracuda y Alborada), que se hundieron por los vientos extremos y el fuerte oleaje registrados el lunes pasado. “Se está trabajando en un plan de reflotamiento”, indicó Walter Uribe, presidente de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (Uneposc).

Santa Cruz Puede y Fomicruz integrarían la línea de cabotaje La Plata–Punta Quilla

Un gesto de amor. Ulises, el hermano de 13 años que donará su médula a Pablo Bonina

Martín Fierro de la Salud. Uriel Nemi en LU12: “Río Gallegos saca lo mejor de mí, estoy feliz”

Adosac va a la paritaria del 27 sin medida de fuerza

El 3 y 4 de diciembre, los referentes de la minería se reúnen en “Oro, Plata & Cobre 2025”

Diciembre decisivo: Milei pule su estrategia en el Congreso por reformas. Por Florencia Golender

Los nuevos ministros de Milei: Carlos Alberto Presti en Defensa y Alejandra Monteoliva en Seguridad

Torneo Regional Federal Amateur: Boxing, Bancruz y Escorpión se juegan todo en la última fecha

Ascenso a Primera: Estudiantes de Río Cuarto le ganó 2 a 0 a Madryn en el partido de ida

Copa Sudamericana: Lanús derrotó por penales a Mineiro y gritó campeón

Con esta edición, el suplemento de Santa Cruz Produce:

* Cómo cada provincia minera define su modelo. Por Sabrina Pont

* La estancia que apuesta a la búsqueda de excelencia, integrando genética y producción de élite. Por Juan Martínez Dodda