Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del jueves 22 de enero de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

El Chaltén – Fitz Roy

Se tiraron de la cima del Fitz Roy y reabrieron el debate por el vuelo prohibido sobre El Chaltén. Qué ocurrió y por qué la maniobra volvió a encender la polémica ambiental y de seguridad.

Producción y empleo

Trabajo para los santacruceños: reglamentaron la Ley 90/10. La resolución publicada en el Boletín Oficial fija criterios de fiscalización, sanciones y excepciones para petroleras, mineras y pesqueras. Se establece el uso obligatorio del SIREL (Sistema de Registro de Empleo Local) y planes de capacitación para asegurar que el crecimiento productivo se traduzca en empleo genuino.

Búsqueda de Gabriel Mileca

El juez Gerardo Giménez confirmó a La Opinión Austral que la Justicia provincial suma un helicóptero a los operativos para dar con el hombre desaparecido.

Caleta Olivia – Investigación

Macabro hallazgo en un descampado detrás del barrio 13 de Diciembre. Un runner encontró el primer resto humano por la mañana; durante el rastrillaje de la tarde hubo nuevos hallazgos. En horas tempranas apareció una mano; luego, dos pies y una cabeza. La investigación avanza para esclarecer el hecho.

Foro de Davos

Donald Trump habló de un posible “acuerdo” por Groenlandia y ratificó su voluntad de compra.

Javier Milei defendió el modelo económico de su gobierno y elogió a Trump: “El socialismo suena lindo, pero termina mal”.

Además, la Nación proyecta un superávit energético y minero de USD 75.000 millones.

Vaticano

García Cuerva estuvo con el Papa León XIV y dialogó sobre su nuevo cargo como delegado pontificio.

Orgullo santacruceño

La historia de “Luisito” Zerene Oyarzún: de una declaración a corazón abierto a campeón de malambo infantil. Emotiva bienvenida en Pico Truncado junto a su profesor Germán Oyarzo.