Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del sábado 9 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Vidal echo al ministro Juan Mata: "no voy a defender lo indefendible" * El TSJ cumplió con el pedido de la corte suprema y envió la documentación * Reunión clave en Las Heras: se define el futuro de petroleros despedidos* Ara San Juan: los detalles de la inspección en la nave idéntica al submarino hundido * Polémica y dolor en el calafate: investigación en el hospital SAMIC por la muerte de dos bebes * Dolor por la muerte de dos queridos vecinos de la ciudad * Día de la Virgen de Luján: procesiones y misas en Rio Gallegos * Continúa la intensa búsqueda del jubilado Aníbal Cepeda

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Vidal echó al ministro Juan Mata: “no voy a defender lo indefendible”

El TSJ cumplió con el pedido de la corte suprema y envió la documentación

Reunión clave en Las Heras: se define el futuro de petroleros despedidos

Ara San Juan: los detalles de la inspección en la nave idéntica al submarino hundido

La Opinión Austral accedió a detalles exclusivos de la recorrida. La misma fue encabezada por los jueces del tribunal oral federal, fiscales y abogados defensores. Los participantes destacaron el valor de las explicaciones “in situ” de los profesionales.

Polémica y dolor en el calafate: investigación en el hospital SAMIC por la muerte de dos bebés

Dolor por la muerte de dos queridos vecinos de la ciudad

Día de la Virgen de Luján: procesiones y misas en Rio Gallegos

Continúa la intensa búsqueda del jubilado Aníbal Cepeda