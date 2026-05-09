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La Opinión Austral accedió a detalles exclusivos de la recorrida. La misma fue encabezada por los jueces del tribunal oral federal, fiscales y abogados defensores. Los participantes destacaron el valor de las explicaciones “in situ” de los profesionales.
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