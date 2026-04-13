Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del lunes 13 de abril de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Hispano homenajeó a Iván Carrizo. Detuvieron a la madre de Ángel López y a su pareja en Comodoro. Segunda fecha de karting con gran convocatoria.

Por La Opinión Austral | 13 de abril 2026 · 8:47 hs.