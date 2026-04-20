Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del lunes 20 de abril de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina El Gobierno se hará cargo del traslado de la avioneta narco para la Escuela Industrial N° 6. ADOSAC endurece el conflicto y anunció otras 72 horas de paro. Boca le ganó a River 1-0 en el Monumental y hubo festejos en Río Gallegos.

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Dos pitbulls atacaron a una mascota en Río Gallegos y crece la preocupación

El dueño de “Brunito” pidió mayor conciencia sobre la tenencia responsable: advirtió que una situación así “puede ser un niño”.

El Gobierno se hará cargo del traslado de la avioneta para la Escuela Industrial N° 6

Desde Educación confirmaron que no será necesaria una colecta. La aeronave será utilizada para prácticas profesionalizantes de estudiantes. El avión Cessna 206 permitirá capacitar a alumnos como técnicos aeronáuticos en Río Gallegos.

ADOSAC endurece el conflicto y anunció otras 72 horas de paro

El gremio docente profundiza las medidas de fuerza en medio de la discusión salarial.

Boca le ganó a River 1-0 en el Monumental y hubo festejos en Río Gallegos

Hinchas celebraron en el centro con cánticos, pirotecnia y banderas tras el Superclásico.

Se retoma el juicio por el hundimiento del ARA San Juan

La querella pidió investigar un posible incendio intencional en el Edificio Libertad de la Armada.

Rafael Grossi se prepara para exponer en la ONU

El titular del organismo internacional buscará respaldo para su candidatura en Nueva York.

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Se realizó una emotiva misa en la parroquia San José Obrero, donde dejó una huella profunda en la comunidad.