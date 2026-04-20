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Dos pitbulls atacaron a una mascota en Río Gallegos y crece la preocupación
El dueño de “Brunito” pidió mayor conciencia sobre la tenencia responsable: advirtió que una situación así “puede ser un niño”.
El Gobierno se hará cargo del traslado de la avioneta para la Escuela Industrial N° 6
Desde Educación confirmaron que no será necesaria una colecta. La aeronave será utilizada para prácticas profesionalizantes de estudiantes. El avión Cessna 206 permitirá capacitar a alumnos como técnicos aeronáuticos en Río Gallegos.
ADOSAC endurece el conflicto y anunció otras 72 horas de paro
El gremio docente profundiza las medidas de fuerza en medio de la discusión salarial.
Boca le ganó a River 1-0 en el Monumental y hubo festejos en Río Gallegos
Hinchas celebraron en el centro con cánticos, pirotecnia y banderas tras el Superclásico.
Se retoma el juicio por el hundimiento del ARA San Juan
La querella pidió investigar un posible incendio intencional en el Edificio Libertad de la Armada.
Rafael Grossi se prepara para exponer en la ONU
El titular del organismo internacional buscará respaldo para su candidatura en Nueva York.
Recordaron al padre Juan Barrio a 13 años de su fallecimiento
Se realizó una emotiva misa en la parroquia San José Obrero, donde dejó una huella profunda en la comunidad.
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