“El Colo” Gil, invicto en los clásicos del fútbol argentino
El volante nacido en Río Gallegos disputó 12 clásicos y no perdió ninguno. El domingo celebró con Huracán tras la victoria ante San Lorenzo.
Educación: inversión de $820 millones en escuelas de Caleta Olivia
El Consejo Provincial de Educación confirmó obras integrales en instituciones de la ciudad. Iris Rasgido aseguró que los trabajos ponen fin a años de parches y deterioro edilicio.
Tragedia en la Ruta 3: habló el padre de uno de los árbitros sobrevivientes
Diego Pereyra, a quien le amputaron una pierna tras el vuelco, expresó su deseo de volver a dirigir con una prótesis. En el accidente falleció Emanuel Leguizamón.
Imputaron al chofer del colectivo Vía Tac por el vuelco fatal de 2025
La Justicia acusó al conductor de homicidio culposo agravado por el siniestro en el que murieron seis personas. La causa fue elevada a juicio.
El langostino argentino obtuvo certificación internacional
Desde Nación y el sector pesquero destacaron que el sello permitirá ampliar mercados y agregar valor a la producción, con impacto en Chubut y Santa Cruz.
Histórica cosecha de avena en Santa Cruz
La ministra de la Producción, Nadia Ricci, afirmó que se trata de un hito para el desarrollo productivo de la provincia.
Economía: el Indec difunde la inflación de enero
El dato será clave para analizar la evolución de precios a nivel nacional y su impacto en las provincias.
Policiales: terror en Caleta Olivia
Se investiga un presunto intento de abuso denunciado por una runner
Polémica por discriminación
Se suspendió un encuentro de therians en Santa Cruz por denuncias de discriminación.
