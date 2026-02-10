Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del martes 10 de febrero de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Educación: inversión de $820 millones en escuelas de Caleta Olivia. Diego Pereyra, a quien le amputaron una pierna tras el vuelco, expresó su deseo de volver a dirigir con una prótesis. “El Colo” Gil, invicto en los clásicos del fútbol argentino. Imputaron al chofer del colectivo Vía Tac por el vuelco fatal de 2025. El langostino argentino obtuvo certificación internacional

“El Colo” Gil, invicto en los clásicos del fútbol argentino

El volante nacido en Río Gallegos disputó 12 clásicos y no perdió ninguno. El domingo celebró con Huracán tras la victoria ante San Lorenzo.

Educación: inversión de $820 millones en escuelas de Caleta Olivia

El Consejo Provincial de Educación confirmó obras integrales en instituciones de la ciudad. Iris Rasgido aseguró que los trabajos ponen fin a años de parches y deterioro edilicio.

Tragedia en la Ruta 3: habló el padre de uno de los árbitros sobrevivientes

Diego Pereyra, a quien le amputaron una pierna tras el vuelco, expresó su deseo de volver a dirigir con una prótesis. En el accidente falleció Emanuel Leguizamón.

Imputaron al chofer del colectivo Vía Tac por el vuelco fatal de 2025

La Justicia acusó al conductor de homicidio culposo agravado por el siniestro en el que murieron seis personas. La causa fue elevada a juicio.

El langostino argentino obtuvo certificación internacional

Desde Nación y el sector pesquero destacaron que el sello permitirá ampliar mercados y agregar valor a la producción, con impacto en Chubut y Santa Cruz.

Histórica cosecha de avena en Santa Cruz

La ministra de la Producción, Nadia Ricci, afirmó que se trata de un hito para el desarrollo productivo de la provincia.

Economía: el Indec difunde la inflación de enero

El dato será clave para analizar la evolución de precios a nivel nacional y su impacto en las provincias.

Policiales: terror en Caleta Olivia

Se investiga un presunto intento de abuso denunciado por una runner

Polémica por discriminación

Se suspendió un encuentro de therians en Santa Cruz por denuncias de discriminación.