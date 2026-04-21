Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del martes 21 de abril de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Juicio ARA San Juan: testigos cuestionaron la operatividad del submarino. Detuvieron a dos personas y secuestraron marihuana en Río Gallegos. Especial: un año de la muerte del Papa Francisco con Claudio Perusini, Juan "Chili" Obando y Graciela Almada.

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ARA San Juan: testigos pusieron en jaque la operatividad del submarino

En el juicio por el hundimiento, un agente de comunicaciones y un capitán aportaron datos sensibles sobre el funcionamiento de la nave y el sistema de comunicaciones el día de la tragedia.

Narcomenudeo en Río Gallegos: dos detenidos y secuestro de marihuana

La Policía de Santa Cruz realizó un allanamiento en la calle Laprida donde interceptó a los acusados en un vehículo.

Crisis en la gestión de residuos

La concejal D’Amico solicitó formalmente el traslado del vaciadero municipal y advirtió sobre la grave situación ambiental actual.

El legado de Francisco: a un año de su fallecimiento

Diversas personalidades como Claudio Perusini, Juan “Chili” Obando y Graciela Almada recordaron la figura del Papa y su impacto en la comunidad.

Avión recuperado para el “Indu” 6

La aeronave llegaría de Santa Fe en las próximas semanas, permitiendo que los alumnos de la Escuela Industrial de Río Gallegos se formen en aeronáutica.

Profundo pesar por la muerte del veterano Alfredo Silvero

Falleció el veterano de guerra de Malvinas que residía en Río Gallegos; su último deseo fue un pedido para seguir luchando por la soberanía de las islas.