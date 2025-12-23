Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del martes 23 de diciembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Gran reinauguración del aeropuerto de Río Gallegos con pista nueva. Liga Sur: Boxing y Bancruz definen al campeón anual de la Cuarta. Conmoción en Las Heras: un apuñalado murió y otro está grave

En su centenario, otro título para el básquet de Hispano

El “Celeste” gritó campeón en Punta Arenas tras vencer a Inacap por 93 a 92 y cerró un año histórico con una nueva consagración internacional.

Gran reinauguración del aeropuerto de Río Gallegos con pista nueva

El gobernador Claudio Vidal encabezó el acto oficial tras una inversión de USD 29 millones que permitió reconstruir la pista, modernizar el balizamiento y renovar sectores clave de la terminal.

Primeros vuelos y pasajeros tras la reapertura del aeropuerto

Durante la madrugada arribó el primer vuelo desde Aeroparque y luego partió el primer servicio hacia Buenos Aires, marcando el regreso pleno de la conectividad aérea.

Liga Sur: Boxing y Bancruz definen al campeón anual de la Cuarta

Albiverdes y bancarios se enfrentan tras repartirse los títulos del Apertura y el Clausura, en una final que definirá al mejor del año.

Conmoción en Las Heras: un apuñalado murió y otro está grave

Un violento hecho dejó una víctima fatal y otra internada en estado crítico, mientras el agresor fue detenido por la Policía.

Educación: más de 80 egresados del ciclo de Formación Minera

Se realizó el acto de cierre con la presencia de autoridades provinciales y de Fomicruz, destacando la capacitación para el desarrollo productivo.

Encuentro navideño en Casa de Gobierno

Vecinos y vecinas participaron de un nuevo encuentro con regalos y sorteos para niños y niñas, en la previa de las celebraciones de fin de año.