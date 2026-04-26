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Funcionarios y dirigentes recorrieron la obra de la Liga de los Barrios
Ley de glaciares: dura respuesta del gobierno de Vidal al fallo de la Justicia
La provincia de Santa Cruz fijó postura a favor de la reforma, tras la suspensión por parte la Justicia Federal. El ministro Jaime Álvarez sostuvo a La Opinión Austral que la medida no altera la actividad vigente ni el marco de protección en la provincia.
Jaime Álvarez: “Tenemos reglas claras que establecen donde se puede producir y donde no”
Ramon Dupuy se reunió con el padre de Ángel López – “La desidia judicial que hay en los organismos de niñez es muy grande”, sostuvo Ramón Dupuy.
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Calendario escolar las vacaciones de invierno ya tienen fecha: en Santa Cruz serán del 13 al 24 de julio
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