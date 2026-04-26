Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del domingo 26 de abril de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Funcionarios y dirigentes recorrieron la obra de la Liga de los Barrios * Ley de glaciares: dura respuesta del gobierno de Vidal al fallo de la Justicia * Jaime Álvarez: "Tenemos reglas claras que establecen donde se puede producir y donde no" *“La desidia judicial que hay en los organismos de niñez es muy grande", sostuvo Ramón Dupuy.* Furor por la carne de guanaco en Rio Gallegos * Jairo Guzmán encabezó una reunión con la Cámara de Comercio* Calendario escolar las vacaciones de invierno ya tienen fecha: en Santa Cruz serán del 13 al 24 de julio * Ola polar comenzó a llegar la nieve a Santa Cruz * Novela, cuento y música de Santa Cruz abrieron la agenda en la Feria del Libro * Tres argentinos en el portaaviones nuclear de Trump pasarán frente a Santa Cruz * Casación ordenó ejecutar propiedades de Cristina Kirchner y Lázaro Báez.

Por La Opinión Austral | 26 de abril 2026 · 7:00 hs.