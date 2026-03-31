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Día del veterano. Vení a la opinión austral a estampar las islas Malvinas en tu ropa.

Conferencia de prensa. Claudio Vidal anunció medidas de alivio financiero para estatales.

El gobernador Claudio Vidal habló de la situación económica, del acuerdo al que llegó la provincia con el Banco Santa Cruz para desendeudar a los trabajadores y anticipó que se pagarán los salarios de marzo el próximo 2 de abril. “Vamos a abrir las paritarias cuando tengamos los recursos para sostener los aumentos”, expresó.

Un menor mató a un compañero. Bullying y muerte: el impacto social del trágico ataque en una escuela.

Un adolescente falleció y otros 13 están heridos, dos de gravedad.

Jaime Álvarez: “Santa Cruz es una provincia energética”.

Jairo Guzmán, a favor de derogar la ley del aborto.

“Estamos felices que volvió”. La historia del pavo real que “se fugó” de un jardín granja.

El centro barrial Ceferino Namuncurá cumplió 10 años.