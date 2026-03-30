Your browser doesn’t support HTML5 audio
El ajedrecista de Las Heras, Caleb Mamani, se consagró campeón Sub-18 en el torneo provincial de Cañadón Seco
Ampliación del Tribunal Superior de Justicia: Claudio Vidal pidió a la Corte Suprema que intervenga en el conflicto judicial
Obispo Medina en Domingo de Ramos: “Estamos pasando por necesidades muy grandes”
Exportaciones mineras argentinas alcanzaron los USD 1.513 millones en el primer bimestre de 2026
Denunciaron a un médico por presunta mala praxis y la muerte de una docente: “Mi hermana se desangró durante casi tres horas esperando”
Boxing no pudo con Bancruz en su casa: empataron 1 a 1 en el partido destacado de la Fecha 3 de Liga Sur
Es de Santa Cruz, le inyectaron silicona industrial en el cuerpo y tiene que ser derivada a Buenos Aires
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario