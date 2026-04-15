Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del miércoles 15 de abril de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Después de 20 años, baja el empleo estatal en Santa Cruz. La Justicia dictó seis meses de preventiva para la madre de Ángel y su pareja, acusados de homicidio agravado. En el AmCham Summit, funcionarios y empresarios analizaron oportunidades de inversión y el futuro económico del país.

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Murió Gabriel Oyarzún, histórico vecino de Río Gallegos que vivía en situación de calle

El hombre, conocido como “El Alemán”, falleció tras atravesar durante años condiciones extremas. Su historia generó conmoción y mensajes de despedida en la comunidad.

Después de 20 años, baja el empleo estatal en Santa Cruz

Un informe oficial reveló una caída del 7% en la planta estatal, en línea con la decisión del gobierno provincial de no incorporar más personal. La reducción también impacta en organismos clave como Servicios Públicos y Distrigas.

La inflación fue del 3,4% a nivel nacional y del 2,5% en la Patagonia

Los últimos datos reflejan una desaceleración en la región, aunque el contexto económico sigue siendo desafiante para los hogares.

Condena y dolor en Chubut: prisión preventiva por el crimen de un niño

La Justicia dictó seis meses de preventiva para la madre de Ángel y su pareja, acusados de homicidio agravado. El caso generó una fuerte reacción social y el reclamo de justicia por parte de la familia.

Procesaron a una banda por contrabando de dinero entre Santa Cruz y Chile

La causa, enmarcada en el operativo “Alianza Austral”, investiga movimientos ilegales de divisas a través de la frontera.

Profundo pesar por la muerte de Javier Castro

Referentes políticos, sindicales y organizaciones expresaron su dolor por el fallecimiento, destacando su trayectoria y compromiso.

Santa Cruz participó de una cumbre clave sobre desarrollo productivo

En el AmCham Summit, funcionarios y empresarios analizaron oportunidades de inversión y el futuro económico del país, con foco en minería, energía y producción.