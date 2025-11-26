Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del miércoles 26 de noviembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Claudio Vidal reafirma el avance de la represa Cepernic en una reunión clave. Santa Cruz firma hoy el acuerdo para quitar retenciones al petróleo. La Justicia condenó a Roberto Neil a 11 años por el homicidio de Franco Cuevas.

Claudio Vidal reafirma el avance de la represa Cepernic en una reunión clave

El gobernador de Santa Cruz lidera un encuentro con directivos chinos y funcionarios para reactivar la represa Jorge Cepernic.

Santa Cruz firma hoy el acuerdo para quitar retenciones al petróleo

Claudio Vidal participa del acta con Nación para impulsar la producción petrolera y fortalecer la economía provincial.

Santa Cruz consolida su liderazgo en las exportaciones mineras en un año récord

La provincia mantiene el primer lugar en ventas mineras al exterior y profundiza su impacto en la economía nacional.

La Justicia condenó a Roberto Neil a 11 años por el homicidio de Franco Cuevas

La Cámara Oral dictó sentencia por el crimen ocurrido en una concesionaria de Río Gallegos en 2023.

Fabián Leguizamón gestiona más beneficios para estudiantes de Santa Cruz en la UBA

El vicegobernador se reúne con autoridades universitarias para ampliar programas de apoyo académico.

Cristina Fernández denuncia presiones judiciales y difunde un audio de Fabián Gutiérrez

La expresidenta cuestionó a la Justicia y expone un nuevo elemento en la Causa Cuadernos.

Mariela Zapico quedó segunda en el ranking nacional de squash

La deportista de Río Gallegos avanza en el circuito argentino y destaca su presente competitivo.