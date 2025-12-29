Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del lunes 29 de diciembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Tres comercios fueron baleados en Caleta Olivia *El Calafate: Exbombero incendió la casa de otro policía y mató a su gato: fue detenido *Cornejo: “Los logros políticos y la minería van de la mano” *Más de 15 detenidos por tenencia de material de abuso sexual infantil en Río Gallegos en 2025

Por La Opinión Austral | 29 de diciembre 2025 · 8:33 hs.