Your browser doesn’t support HTML5 audio
Tres comercios fueron baleados en Caleta Olivia
Delincuentes a bordo de motocicletas atacaron tres locales comerciales. Una panadería, una gomería y una carnicería fueron los blancos. En menos de cuatro días, sembraron terror en la comunidad. La semana pasada, al menos dos viviendas particulares fueron tiroteadas.
- 5 disparos a panadería “Chocolope”
- 7 disparos a gomería “Osmar”
- 12 disparos a carnes “Roma”
El Calafate: Exbombero incendió la casa de otro policía y mató a su gato: fue detenido
Seis heridos en un brutal choque en Río Gallegos
Entrevista. Balance 2025
Cornejo: “Los logros políticos y la minería van de la mano”
Jairo destacó la gestión de Vialidad Nacional para la obra del puente del río Santa Cruz
Visita real: Máxima pasó Navidad en El Calafate y recibirá Año Nuevo en Bariloche
Más de 15 detenidos por tenencia de material de abuso sexual infantil en Río Gallegos en 2025
Presupuesto 2026
Sara García: “Sin financiamiento, las escuelas formarán técnicos de cartón”
“Miss Carbón”, filmada en Río Turbio, llegó a Netflix y fue premiada en Roma
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario