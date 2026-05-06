Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del miércoles 6 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Desesperada búsqueda en Río Gallegos de Aníbal Eduardo Cepeda, vecino de 72 años: dos demorados. ADOSAC ratificó un nuevo paro de 72 horas desde este miércoles. La Patagonia quedaría exceptuada del recorte por ley del régimen de zona fría.

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Claudio Vidal inauguró una planta peletizadora y un jardín maternal en Gobernador Gregores

El gobernador de Santa Cruz destacó que la educación, la producción y el trabajo son los ejes fundamentales para transformar la materia prima provincial. La nueva infraestructura permitirá optimizar el aprovechamiento de recursos y reactivar obras escolares que habían sido paralizadas.

La Patagonia quedaría exceptuada del recorte de subsidios a la Zona Fría

El Gobierno nacional analiza reducir los beneficios en las tarifas de gas, aunque la región sur del país mantendría su condición actual. Esta medida busca llevar alivio a los usuarios santacruceños frente a las bajas temperaturas que caracterizan a la zona.

La querella sostiene la hipótesis de homicidio en el caso de Ángel López

Durante las audiencias en Comodoro Rivadavia, los abogados de la familia señalaron directamente la responsabilidad de los adultos involucrados en la muerte del menor. El caso continúa generando una fuerte repercusión social mientras se espera el avance de las declaraciones judiciales.

Búsqueda intensiva en Río Gallegos tras la desaparición de Aníbal Cepeda

Las fuerzas de seguridad de la capital santacruceña llevaron adelante una serie de allanamientos en viviendas de la calle Cantarutti. Por el momento se mantienen demoradas dos personas mientras se intenta establecer el paradero del vecino desaparecido.

Adosac ratifica un nuevo paro docente de 72 horas en toda la provincia

El gremio mayoritario de los trabajadores de la educación decidió ampliar el plan de lucha tras el último congreso provincial. En contrapartida, el personal de salud nucleado en ATE dio por finalizada su reciente jornada de protestas en los hospitales públicos.