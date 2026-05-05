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Fraude electoral: dos años en suspenso
Diego Bavio, condenado por falsificar firmas para ser candidato a diputado
El presidente del partido UNIR de Santa Cruz, Diego Bavio, reconoció haber falsificado avales para intentar ser candidato a diputado nacional en 2025. Hubo un juicio abreviado presidido por el juez Claudio Vázquez. Es la primera condena penal en materia electoral con el nuevo sistema acusatorio en la Justicia Federal.

Incendio destruyó una casa en el barrio APAP
El dolor de perder todo y más: “Lo más triste fue la muerte de sus perritos”

Tribunal Federal – Cobertura especial
Juicio ARA San Juan: rechazaron pedido de una nueva pericia

Desgarradora entrevista
Caso Gael Carrizo: “Hace dos años que esperamos justicia”, el reclamo de la madre del nene que murió tras ser atropellado

Ignacio Fonseca y Julieta Yanes, campeones en Tango Escenario del preliminar oficial, Tango BA

Nuevo Juzgado de Infracciones: “Sólo cambia la aplicación” de autoridad

Conflicto estatal
ATE reclamó en el Ministerio de Salud y confirmó paro de 96 horas

En “La mañana de LU12”
Gladys Montiel, jefa regional de ANSES: “Que todos accedan a sus beneficios”

Pesar en el ascenso
Murió Sergio Priseajniuc, ex DT de Boca Río Gallegos

Crucero con hantavirus
“Queremos volver a casa”: la angustia de un influencer a bordo

 

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