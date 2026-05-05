Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del martes 5 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Diego Bavio, condenado por falsificar firmas para ser candidato a diputado * ATE reclamó en el Ministerio de Salud y confirmó paro de 96 horas *Caso Gael Carrizo: "Hace dos años que esperamos justicia", el reclamo de la madre del nene que murió tras ser atropellado *Ignacio Fonseca y Julieta Yanes, campeones en Tango Escenario del preliminar oficial, Tango BA

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Fraude electoral: dos años en suspenso

Diego Bavio, condenado por falsificar firmas para ser candidato a diputado

El presidente del partido UNIR de Santa Cruz, Diego Bavio, reconoció haber falsificado avales para intentar ser candidato a diputado nacional en 2025. Hubo un juicio abreviado presidido por el juez Claudio Vázquez. Es la primera condena penal en materia electoral con el nuevo sistema acusatorio en la Justicia Federal.

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Conflicto estatal

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