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Fraude electoral: dos años en suspenso
Diego Bavio, condenado por falsificar firmas para ser candidato a diputado
El presidente del partido UNIR de Santa Cruz, Diego Bavio, reconoció haber falsificado avales para intentar ser candidato a diputado nacional en 2025. Hubo un juicio abreviado presidido por el juez Claudio Vázquez. Es la primera condena penal en materia electoral con el nuevo sistema acusatorio en la Justicia Federal.
Incendio destruyó una casa en el barrio APAP
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Tribunal Federal – Cobertura especial
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Desgarradora entrevista
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Ignacio Fonseca y Julieta Yanes, campeones en Tango Escenario del preliminar oficial, Tango BA
Nuevo Juzgado de Infracciones: “Sólo cambia la aplicación” de autoridad
Conflicto estatal
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En “La mañana de LU12”
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Pesar en el ascenso
Murió Sergio Priseajniuc, ex DT de Boca Río Gallegos
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