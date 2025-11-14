Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Chile va a las urnas este domingo en unas elecciones presidenciales y parlamentarias marcadas por la fuerte polarización entre la extrema derecha y el oficialismo. Además, en un contexto inédito, ya que por primera vez el voto es obligatorio luego de que se promulgase una ley que estipula multas para quienes se ausenten. Anteriormente el sufragio sólo fue mandatorio para los electores que se hubieran inscripto previamente.

De cara a los comicios de este fin de semana, Christian Blasco Torres, cónsul de Chile en Río Gallegos, habló en Radio LU12 AM680 Río Gallegos y sobre cómo se prepara el Consulado para recibir a los chilenos y chilenas residentes de la capital que están habilitados a elegir presidente.

Según estimaciones del consulado, más de 20.000 chilenos —entre residentes y descendientes— viven en Río Gallegos, cifra que convierte a la comunidad en una de las más numerosas del país.

Cómo se vota este domingo: padrón, horarios y requisitos

El domingo será la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, con un dato clave: en Chile el voto volvió a ser obligatorio, pero en el exterior es voluntario.

Consulado de Chile en Río Gallegos, ubicado en Mariano Moreno 148.

En Río Gallegos están habilitadas unas 600 personas, todas previamente inscriptas antes del cierre del domicilio electoral, realizado a fines de junio. “No puede votar cualquiera que llegue al consulado; el padrón ya está cerrado”, aclaró el cónsul en diálogo con “La Decana de la Patagonia”.

“Estamos realizando un proceso de depuración integral del padrón. Es decir, verificando que cada ciudadano figure con sus datos correctos, con su domicilio actualizado y sin inconsistencias”, sostuvo.

Según describió, el trabajo se centra en cruzar información interna, revisar legajos históricos y actualizar registros que quedaron desfasados durante la pandemia. “No es una tarea menor. El padrón es el corazón del operativo electoral. Si falla el padrón, falla todo lo demás. Por eso estamos siendo muy exhaustivos”, señaló.

Santos remarcó que la comunidad argentina en la región viene creciendo de manera sostenida y eso obliga a una revisión mucho más meticulosa. “Hoy tenemos un volumen de residentes que demanda precisión quirúrgica. La última elección nos dejó aprendizajes claros y ya los estamos aplicando”, afirmó.

Datos clave del operativo:

Lugar: Consulado de Chile en Río Gallegos, Mariano Moreno 148 (sector del quincho).

Mesas: dos, con capacidad de 350 electores cada una.

Apertura: votación de 8 a 16 horas. MIRA TAMBIÉN En vivo. La Sala Juzgadora retoma el juicio político a Fernando Basanta Suspendieron la prospección del langostino en aguas de Chubut pero habilitarán la temporada para la zona norte

Requisito: cédula de identidad vigente o con vencimiento menor a un año (hasta el día 14).

El cónsul recordó que la segunda vuelta será el 14 de diciembre.

Sobre la participación, Blasco señaló que en la consulta constitucional anterior votó cerca del 60% del padrón, aunque entonces había menos inscriptos.

Todo listo

Blasco sostuvo que tienen todo organizado para llegar al domingo bien preparados. Dijo que se trabajó con protocolos afinados y un esquema de roles bien definido. “El equipo está alineado. No vamos a improvisar: cada mesa tiene responsables identificados, cada tramo del circuito está cronometrado, y tenemos mecanismos de contingencia por si la afluencia supera lo previsto”, señaló.

También anticipó que habrá un seguimiento puntual del comportamiento del padrón: “Queremos ver cuánta gente efectivamente vota, cuántos casos requieren verificación adicional, y cómo responde el sistema en momentos de mayor demanda. Esa métrica es oro para nosotros”.

Santos insistió en que lo del domingo no es solo un acto electoral, sino una instancia técnica: “Esto nos permite validar en terreno si los cambios que proyectamos tienen lógica. Es una prueba real, con ciudadanía real, y con el mismo nivel de exigencia que vamos a tener el año próximo”.

Incluso se refirió a la posibilidad de realizar ajustes inmediatos si la jornada lo exige. “Si detectamos cuellos de botella, los corregiremos. Si vemos que cierta mesa queda sobrecargada, la redistribución será parte del rediseño. Estamos mirando todo: desde la señalización hasta el tiempo promedio de identificación de cada elector”.

El cónsul también buscó bajar la ansiedad respecto a eventuales demoras. “Las elecciones en el exterior siempre implican dinámicas particulares, pero nuestro objetivo es que el votante tenga una experiencia simple, clara y ordenada. Si hacemos bien nuestro trabajo —y lo vamos a hacer—, el proceso debería fluir sin sobresaltos”.

Por último, destacó el rol de la comunidad argentina en la región. “Los residentes tienen una participación muy madura y colaborativa. Eso facilita muchísimo el operativo. El domingo esperamos ver nuevamente ese comportamiento cívico que caracteriza a la comunidad de Punta Arenas”.

Doble nacionalidad, padrón y casos particulares

La doble nacionalidad no genera restricciones: “Quien obtiene la nacionalidad chilena es un compatriota más”, aseguró. Sin embargo, explicó que algunos recién nacionalizados aún no figuran en los padrones porque sus datos no fueron incorporados al Servicio Electoral (SERVEL).

Para verificar el lugar de votación, recomendó entrar al sitio del SERVEL e ingresar el RUN.

Respecto a las consultas familiares, aclaró:

La nacionalidad chilena se transmite solo por línea sanguínea a hijos y nietos de nacidos en Chile.

También puede tramitarse incluso si el progenitor chileno falleció.

No puede transmitirse a generaciones posteriores si quienes lo intentan no nacieron en territorio chileno.

Un punto excepcional es la pérdida de nacionalidad, que afectó a algunos chilenos que la renunciaron en los años ’70 para regularizar su situación en Argentina. “Son casos muy pocos, no llegan a cien”, dijo Blasco Torres.

Quiénes pueden votar en el extranjero

Podrán sufragar las y los chilenos mayores de 18 años, que tengan su domicilio electoral en el extranjero. El voto es presencial y voluntario, y sólo se aplica para la elección presidencial y eventual segunda votación presidencial (balotaje).

Ocho candidatos y un panorama fragmentado

Blasco destacó la amplitud de oferta electoral para la presidencia de Chile: ocho candidatos, una cifra inusual en comparación con otros procesos.

“El abanico es muy amplio, de derecha a izquierda. La ciudadanía tendrá opciones muy diversas para escoger según sus expectativas”, afirmó.

El resultado no impactará en su rol: los cónsules y la mayor parte del cuerpo diplomático pertenecen a la carrera exterior, no a cargos políticos.

Jeannette Jara, la candidata presidencial de la izquierda en Chile.

Quiénes son los candidatos

Los candidatos para las elecciones presidenciales 2025 en Chile son:

–Jeannette Jara: abogada y exministra del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del actual presidente Gabriel Boric, militante del Partido Comunista.

–José Antonio Kast: abogado, político de ultraderecha y fundador y líder del Partido Republicano. Fue diputado nacional entre 2002 y 2018.

–Evelyn Matthei: economista y dirigente de la Unión Demócrata Independiente. Fue ministra del Trabajo durante el gobierno de Sebastián Piñera y alcaldesa de Providencia entre 2016 y 2024.

–Johannes Kaiser: diputado de ultraderecha del Partido Nacional Libertario y youtuber.

–Franco Parisi: economista y fundador del Partido de la Gente.

–Harold Mayne-Nicholls: periodista y dirigente deportivo, candidato independiente.

–Marco Enríquez-Ominami: cineasta, filósofo y político independiente.

–Eduardo Artés: profesor y dirigente del Partido Comunista Acción Proletaria (PCAP).