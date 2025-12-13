Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del viernes 12 de diciembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Zona fría: Nación adeuda a Distrigas SA más de 10 mil millones de pesos *Emotiva despedida: se jubiló Irene Stur en La Opinión Austral y Nicolás Coppa en LU12 *Juegos de la Araucanía: bronce para la selección de básquet masculino de Santa Cruz

Zona fría: Nación adeuda a Distrigas SA más de 10 mil millones de pesos

Lo ratificó el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, en el Segundo Informe de Gestión ante la Cámara de Diputados. En agosto el monto fue de $ 3.469.699.121, en septiembre $ 3.408.463.317 y en octubre, $ 3.131.451.508. Aún se encuentra pendiente la aprobación del subsidio correspondiente a noviembre de 2025.

Agostina Mora: “El informe fue deficitario”

Claudia Barrientos: “Hay una decisión nacional de ajustar”

Caso Soledad Maidana: las claves para entender la condena a Ivar Martens

Emotiva despedida: se jubiló Irene Stur en La Opinión Austral y Nicolás Coppa en LU12

Justicia: ratifican condena a hombre por traficar 350 gr. de cocaína

Presupuesto municipal: alta masa salarial y fuerte endeudamiento

Día del Petróleo: cómo será 2026 en Santa Cruz y en Argentina

Liga de Fútbol Sur

Carlos Padín: “Fue un año excelente, ojalá levantemos un nuevo título”

Se juega el domingo

En Boxing Club, venta anticipada de entradas para el partido con Atlético San Julián

Juegos de la Araucanía: bronce para la selección de básquet masculino de Santa Cruz