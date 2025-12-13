Your browser doesn’t support HTML5 audio
Zona fría: Nación adeuda a Distrigas SA más de 10 mil millones de pesos
Lo ratificó el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, en el Segundo Informe de Gestión ante la Cámara de Diputados. En agosto el monto fue de $ 3.469.699.121, en septiembre $ 3.408.463.317 y en octubre, $ 3.131.451.508. Aún se encuentra pendiente la aprobación del subsidio correspondiente a noviembre de 2025.
Agostina Mora: “El informe fue deficitario”
Claudia Barrientos: “Hay una decisión nacional de ajustar”
Caso Soledad Maidana: las claves para entender la condena a Ivar Martens
Emotiva despedida: se jubiló Irene Stur en La Opinión Austral y Nicolás Coppa en LU12
Justicia: ratifican condena a hombre por traficar 350 gr. de cocaína
Presupuesto municipal: alta masa salarial y fuerte endeudamiento
Día del Petróleo: cómo será 2026 en Santa Cruz y en Argentina
Liga de Fútbol Sur
Carlos Padín: “Fue un año excelente, ojalá levantemos un nuevo título”
Se juega el domingo
En Boxing Club, venta anticipada de entradas para el partido con Atlético San Julián
Juegos de la Araucanía: bronce para la selección de básquet masculino de Santa Cruz
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario