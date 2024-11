Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Escuela Primaria Provincial N° 77 de la localidad de Las Heras quedó en la mira de todos tras una grave denuncia por agresión y amenazas entre una adulta y una menor de edad. La situación sucedió la semana pasada, se denunció en la Comisaría Segunda, se realizó una advertencia al cuerpo directivo de la institución educativa y las respuestas fueron escasas y polémicas: clases para hablar de las emociones y ceder la oficina de la dirección para que la damnificada tome clases.

Faty, madre de una nena de 12 años que es alumna del establecimiento educativo, denunció que su hija recibió amenazas y una agresión por parte de una madre de una compañera suya. La mujer habló con FM Las Heras 92.1 y manifestó que todo ocurrió la semana pasada. El martes 19 recibió un llamado telefónico desde la escuela, donde le informaron que su hija había sido golpeada, estaba llorando y asustada.

“Me dirijo a la institución a ver a mi nena que estaba nerviosa, me dice que la habían golpeado en su parte íntima, pero no me quiso contar nada más a pesar de que le preguntaba”, contó la mamá, muy afligida por recordar lo sucedido con su hija adolescente. Asimismo, manifestó que se acercó a hablar con los directivos, quienes le indicaron que la situación había ocurrido en el área de gimnasia y le indicaron que la lleve a la guardia del Hospital Distrital en compañía de una docente.

Una vez que estaban en el centro de salud, lejos de la escuela, la menor le dijo a su mamá que no quería ir más a la escuela y se quería quedar en la casa. “Yo le dije que a eso lo íbamos a hablar, pero que quería saber qué había pasado y mi nena me contó que no la mande más porque la amenazó la mamá de una compañera, le dijo que no se meta con el novio de su hija porque la iba a pasar mal”.

En pocas palabras, la mujer adulta le dijo a la menor que “las iba a encontrar (a ella y a su mamá” y que “le iban a desfigurar la cara“. Todo estaría relacionado al hecho de que la damnificada habría hablado con un compañero que sería pareja de la hija de la mujer acusada. “Recalco que son nenes de 12 años; ahora mi hija no quiere ir a la escuela, sufrió politraumatismo en la ingle izquierda, no le duele, pero tiene marcado”, mencionó.

La situación del martes no fue nada, ya que la mujer acusada “volvió a amenazar a mi hija“, contó Faty. Esto sucedió la misma semana, cuando llevó el certificado médico a la institución educativa. “Mi hija estaba sentada arriba de una mesa en el hall de la escuela. Esta mujer entró al establecimiento con otra mujer; mientras una hacía de campana, otra aprovechó para decirle a mi hija ‘tu mamá es una débil, no va a poder contra nosotras, nadie puede contra nosotras‘”.

Por otro lado, comentó que no es la primera vez que en la escuela pasa esto con la misma madre. “Cuando yo publiqué esto en mis redes me mandaron mensajes varias mamás y me contaron que no es la primera vez que amenaza a otras menores dentro de la escuela, y que hay nenas que no quieren hablar por miedo; esta vez le tocó a mi hija y me da bronca porque no hacen nada y no la quiero exponer para que vaya a un establecimiento educativo donde esté nerviosa y venga llorando”.

Finalmente, se refirió a la falta de compromiso y de respuestas de parte del cuerpo directivo de la Escuela Primaria Provincial N° 77 de la ciudad lasherense, ya que dijeron que “no podían sancionar a la menor porque está prohibido y que iba a llamar a la mamá para decirle que no puede hacer lo que hizo”, comentó Faty a FM Las Heras. Además, desde el establecimiento dijeron que iban a tener una clase “para hablar de las emociones” y propusieron que la menor damnificada tenga clases desde la oficina destinada a dirección.