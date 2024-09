Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El martes 17 de septiembre se cumplieron 10 meses desde el asesinato de la joven de 29 años en la localidad de Las Heras. Se trata del crimen de Gimena Extremador, la madre de tres menores que fue apuñalada en más de 30 oportunidades y luego fue abandonada en un descampado. La mujer se desangró, perdió la vida y unos perros estaban devorando sus restos.

El caso causó una absoluta conmoción en los vecinos y vecina de la zona, tomó relevamiento a nivel provincial y nacional. Esto se debe a la forma en que le arrebataron la vida a la joven madre y también tiene relación que el único detenido hasta el momento es un ex pastor de 46 años de edad llamado Nelson Saldivia. Cuando los investigadores lo detuvieron, pocas horas después de hallar el cuerpo de Gimena, el hombre les dijo “estoy pasadísimo de droga, no me acuerdo nada“.

Con el fin de conocer los nuevos detalles de la causa, que fueron surgiendo en estos meses de investigación, el periodista Jorge Bilbao, de FM Las Heras, dialogó con el abogado querellante Alberto Luciani, quien fue contratado por la madre de la víctima, Gabriela Extremador. La primera consulta que se le hizo al abogado tuvo que ver con la fecha aproximada del juicio y, ante esto, respondió que es posible que se lleve a cabo alrededor de los meses de marzo y abril.

A continuación, el doctor confirmó que, a través de los informes de la pericia forense, donde se puede ver toda la información que tiene que ver con los modos en los que fue producido un crimen, pudieron saber que en el cuerpo de la joven “había evidencias de golpes y estrangulamiento y también de la utilización de dos cuchillos de distintas dimensiones“. Ese dato, totalmente desconocido hasta el momento, marca un importante giro en la causa, ya que habría al menos una persona más implicada.

Luciani comentó que no hay posibilidad física de que una sola persona produzca un estrangulamiento y use dos cuchillos al mismo tiempo, al menos no teniendo en cuenta la dimensión de las lesiones que sufrió Gimena. “Por eso nosotros sostenemos que no solamente intervienen en el ataque una sola persona, sino que en nuestra hipótesis ha intervenido más de una persona y eso está avalado por la pericia forense”. Ninguno de los cuchillos fue encontrado por la Policía de Santa Cruz.

Por otro lado, el abogado mencionó: “siempre sostuvimos eso (en relación a la participación de más de una persona en el crimen) y en cuanto a la investigación de esa causa volvemos a sostener que tiene una tramitación muy lenta, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es de la causa de mayor importancia que puede haber en la ciudad de Las Heras y una de las más importantes n la zona norte de Santa Cruz”. “Si el Juzgado (del juez Eduardo Quelin) no le da la importancia y la agilidad procesal que se merece este tipo de causas por ahí se demora un montón”, cerró.