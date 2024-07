Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Ejército Argentino sigue avanzando en las zonas de Santa Cruz, donde el temporal de nieve, ola de frío y otros factores climáticos afectaron considerablemente a las comunidades, principalmente rurales.

Desde el inicio de este contexto complicado por las nevadas y heladas extremas, dicha fuerza ofrece asistencia con entrega de forraje para los animales, como así también se ha dedicado a forjar caminos y despejar los ingresos a las estancias y otros espacios para alivianar a los residentes.

El Ejército Argentino llegó a Las Heras con recursos para las estancas cercanas. FOTO: JORGE BILBAO / LA OPINIÓN ZONA NORTE.

En este marco, el pasado viernes el Gobierno de Santa Cruz firmó un acuerdo de cooperación con el Ejército Argentino que brinda un marco legal a las tareas que se han estado realizando hasta el momento y maximizar la eficiencia y el alcance en los próximos días.

En diálogo con LU12 AM680, el coronel mayor Gustavo Sívori, jefe del Comando de Brigada Mecanizada XI, explicó que esa fuerza se encuentra distribuida “en 8 lugares de la provincia”, para mantenerse a disposición ante las situaciones de emergencia.

En este sentido, aclaró que la base principal tiene lugar en Río Gallegos, “después en Comandante Piedra Buena, San Julián, Deseado, Las Heras, Perito Moreno, Gregores y Tapi Aike”, teniendo en cuenta que la zona cordillerana es la que más necesidades tiene ante la eventualidad climática. “Siempre tenemos el medio aéreo, -los helicópteros- que subsanan esto”, comentó Sívori.

“Nosotros hemos hecho dos o tres provisiones, me refiero a lugares claves. Una fue, por ejemplo, un rescate en Salinas Berrini y después varias estancias del norte que llevamos medicamentos, leñas, ya que en realidad no tenemos un lugar no accesible para nuestros medios, ya que contamos con helicópteros“, continuó.

A su vez, el coronel destacó el compromiso de los soldados con la ciudadanía damnificada en las zonas rurales y sostuvo que “más allá de la emoción y de la necesidad que tenemos de socorrer o de ayudar a nuestra gente, es casi una obligación moral y ética estar al lado de ellos en estas circunstancias”.

Convenio con el Gobierno provincial

Tras lo dicho, Sívori fue consultado acerca de la formalización de un convenio de asistencia acordado el pasado viernes con el Gobierno de Santa Cruz y al respecto indicó que “es una formalidad”.

“Es la firma de un papel que le da un marco legal a lo que venimos haciendo desde el primer día. O sea, no es más que eso. Nosotros para el empleo de los medios, de las personas, necesitamos tener un marco legal que autorice esa actividad”, señaló.

Aunque recordó que “estamos embarcados en esta empresa desde que empezó, desde el 24”. “Lo importante de esto es entender que no esperábamos la firma de un papel para salir a ayudar, sino que lo hicimos desde el primer momento, más allá de si teníamos o no el convenio de cooperación firmado”, agregó después.

En la actualidad y como se ha mencionado, el Ejército trabaja en ocho campamentos distribuidos en diferentes áreas.

Entre ellas, la base de Río Gallegos se presenta como la más significativa, ya que alberga la reserva principal de la institución. Esta cuenta con la mayor concentración de personal y vehículos, siendo un pilar fundamental para las operaciones que se requieren en este momento.

“Excepto Río Gallegos, que es la reserva y es donde más gente y más vehículos tenemos en promedio, tenemos entre dos y tres Carrier por campamento para usar. Hay entre 7 y 20 personas, dos camiones o tres que son esos camiones que llevan aparte los vehículos arriba de los carros”, detalló el coronel mayor.

Pronóstico de lluvias intensas

Entre otro orden de temas, desde la Brigada Mecanizada también se hizo referencia a los anuncios del Servicio Meteorológico Nacional, que anticipó lluvias y bajas temperaturas para el próximo miércoles. “Hay que tener paciencia, ser aguerrido y regular los esfuerzos. Después nos queda el post emergencia”, dijo para mantener la calma de la población.

Finalmente, el coronel mayor Sívori recordó a los ciudadanos tener en cuenta que “nuestra provincia es tan extensa que cuando uno habla que ‘bien que está Río Gallegos’, no quiere decir que al oeste esté pasando lo mismo o en el norte esté pasando lo mismo”.