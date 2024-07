Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este fin de semana, se registraron aberrantes hechos de crueldad contra los animales en la localidad santacruceña de Las Heras. En las últimas horas, se conocieron impactantes imágenes de dos perros que fueron brutalmente asesinados. Sin embargo, la circunstancias de los ataques también denota un intento de amedrantamiento contra un grupo de vecinas que se dedican a proteger a los animales sin hogar.

Al respecto, Micaela Cárdenas, protectora de animales, habló con FM Las Heras 92.1 y contó la terrible situación que vivió en las últimas horas.

“Tengo tres cuchas afuera de mi local, donde yo me hacía cargo de tres callejeros que quedaron en la calle, ahí tenían agua y comida todos los días. El lunes a la mañana, yo me despierto y me encuentro con una foto de un perro que estaba atravesado con un hierro de lado a lado. Me pongo a mirar y pienso que puede que sea una de mis callejeras porque el día anterior yo había venido al local y a ella no la vi. Así que vengo acá al lavadero a ver y bueno, era una de mis callejeras de las que estaban acá afuera siempre”, contó la vecina.

Y continuó: “Obviamente me llevo a la perra y en el transcurso del día, me pongo en contacto con mis compañeras, porque lo que pasó fue muy aberrante, lo que hicieron con la perra, fue alguien con mucha maldad, mucha bronca“.

Micaela (centro), junto a sus compañeras protectoras de animales de Las Heras.

En este marco, Micaela comentó que si bien, no hay una organización formal de las Protectoras de Animales, cada una trabaja como protectoras independientes, pero que están permanentemente en contacto y se ayudan mutuamente.

“En la noche una de mis compañeras me avisó que habían entrado a un lugar en donde ella tiene algunos perros. Entraron le rompieron todas las cosas que están relacionadas a los perros, alimentos y demás. También le mataron uno de los perros, se lo ahorcaron”, relató Micaela.

Según comentó la vecina, estos no son hechos aislados y podrían estar también relacionados con distintos hechos de envenenamiento que se dieron en el último mes, en los barrios 1° de Mayo, Malvinas y zona de chacras.

“Todavía no sabemos absolutamente nada. Sí decimos que es alguien que está bastante enojado o enojada con nosotras, por el hecho de que estamos metidas en la protectora. Nosotros estamos a favor de los animales y si nosotros hacemos denuncias, hacemos reclamos, es por el bien de ellos, porque son vidas y no es justo que estén sufriendo de la forma que están sufriendo”, comentó Micaela.

Y sostuvo: “Definitivamente es una persona que está muy embroncada con nosotras para hacer este tipo de daño, la verdad que es muchísimo porque, como decimos, nos tocó en donde saben que más nos duele“.

Micaela contó que ese mismo día realizó la denuncia policial por los aberrantes hechos.

“Está en manos de la Justicia, ya estuve informándome, ya está todo en proceso, digamos todo encaminados para ver si se puede llegar a dar con la persona, si es que se le puede llamar persona”, indicó.

Y agregó: “Lamentablemente, esa persona que hizo esto no tiene que estar suelto, tiene que estar encerrado, porque lo hizo con un animal y quién sabe si lo puede hacer con una persona”.

En ese sentido, Micaela lamentó la aberrante situación que les tocó vivir. “La maldad con que la que la mataron, al atravesar un hierro de lado a lado y después de enterarme lo de mis compañeras, la verdad que estuvimos muy mal, somos tres y las tres estuvimos muy mal“.

“Estuvimos con mucho miedo, no dormimos en la noche. Estamos muy a la defensiva porque hicieron eso con los animales y también tenemos miedo que que nos pueda llegar a hacer algo a nosotras. Así que estamos a la espera, a ver si la Justicia puede llegar a hacer algo, si se puede llegar a dar con esta persona y que se haga justicia, porque son vidas las que las que se fueron”, concluyó.