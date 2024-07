Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gran parte de Santa Cruz sigue afectada por la adversa ola polar que azota la región. La zona noroeste provincial sigue bajo nieve y con temperaturas frías extremas. Por este motivo, el Ejército Argentino continúa con operativos de rescate y ayuda a la comunidad, fundamentalmente en las zonas rurales más alejadas de las rutas y los centros urbanos.

En este marco, el subteniente Juan Cruz Hubert, a cargo de los últimos operativos en la zona de Las Heras, habló con Radio LU12 AM680 de Río Gallegos y contó cómo continúan las tareas para mitigar la emergencia climática.

“Somos 13 efectivos y contamos con dos camiones Iveco, que los usamos como transportadores de los dos tanques y también poseemos dos Mercedes-Benz 1720, que usamos para abastecer combustible“, explicó.

En ese sentido, el oficial del Ejército contó que las primeras actividades comenzaron este miércoles en la zona de Cerro Piedra, ayudando a gente de las distintas estancias de la zona.

“Ahora estamos llevando más que nada víveres y forraje, porque son estancias que no tienen acceso y hace varios días que están sin contar con productos para las necesidades básicas. Además, llevamos personal de sanidad para casos en los que sea necesario. No tuvimos ninguna situación de riesgo, pero si se les da medicamentos a la gente”, comentó.

Mientras la nevada no cesa en la región, Hubert aseguró que en las estancias que visitaron “ya no tenían más alimento para darle a los animales“.

“Nos contaban los estancieros que tuvieron pérdida de muchos animales, más que nada porcinos por el tema del frío y otros animales, como ovejas, porque quedan varados en la nieve y no pueden salir”, agregó.

“Hay zonas en las que no hay forma de llegar”

Por otro lado, Hubert contó cómo fue la travesía para alcanzar algunas de las estancias más alejadas. “En esa zona había 40 o 50 centímetros aproximadamente. Nos costó llegar por el tema de los camiones más que nada, pero una vez que llegamos a la zona pudimos desembarcar nuestro vehículo blindado, ahí pudimos acceder fácilmente“, explicó.

Además, el subteniente señaló que en ese lugar no había ningún tipo de comunicación. “Están incomunicados en ese lugar, pero pudimos llegar y estamos comunicados por la radio que portamos”, remarcó.

“Fue muy emocionante porque estaban esperando la ayuda hace rato. Es muy emocionante ver y poder ayudar a la gente. Es un orgullo ver la reacción del hombre que tenía unos 75 años que, cuando llegamos, le estaban quedando pocos víveres y una sola garrafa. Por suerte pudimos llevarle bastante material para que pueda subsistir estos días que le queda en la estancia”, concluyó.

Por su parte, el enfermero Emanuel Andelique dialogó con FM Las Heras 92.1 y contó su experiencia acompañando los equipos de rescate y asistencia junto a miembros del Ejército Argentino y Protección Civil para ayudar a las poblaciones rurales afectadas por la ola polar

“Hubo que recorrer varias estancias y a la última solamente se pudo llegar con el tanque porque no había forma de llegar. Estaba todo cerrado, digamos por la nieve y el hielo era imposible, era imposible llegar con los camiones 4×4”, aseguró.

Y remarcó: “Hay zonas en las que no hay forma de llegar, si no tenés un helicóptero o un tanque, no llegas ni a palos”.

Por otro lado, el enfermero lasherense indicó que “la experiencia estuvo muy buena” aunque reconoció que fue un “poco crudo”.

“Lo que viven ahí en el frío es un poco crudo, estando bastante abnegados. Hay una estancia que se llama ‘Del desierto’ que está muy lejos en el campo y había un hombre que estaba solo ya hace por lo menos dos meses”, comentó.

Asimismo, informó que el personal médico solo tuvo que intervenir en una de las estancias por una persona “que tenía enfermedades preexistentes y necesitaba alguna que otra medicación”.

“La gente nos recibió con todo lo mejor. Los militares también siempre dispuestos a ayudar”, aseguró.

Por otro lado, Andelique contó como fue pasar la noche en el campo en medio del temporal. “Nos quedamos en un módulo de YPF y acampamos ahí. Se pudo pasar la noche a pesar del hielo y la nieve acumulada en esos lugares. Acá en Las Heras ya se había ido un poco, pero en el campo había como fácil 60 centímetros de nieve”, aseguró.

“Yo soy enfermero de la Guardia, pero hago de todo un poco, acá la mayoría de los enfermeros nos desenvolvemos en todas las áreas de salud, porque no hay tanta cantidad de enfermeros. Tenemos que colaborar con todo lo que se puede”, concluyó.