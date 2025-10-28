Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La localidad de Las Heras se pintó de violeta tras las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. Con el 100 % de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza obtuvo el 34,77 % de los votos y se impuso sobre Fuerza Santacruceña (30,84 %) y Por Santa Cruz (22,17 %), consolidando un crecimiento inédito en el norte provincial.

El dato es histórico: por primera vez, el flanco norte de Santa Cruz se tiñó del color violeta.

Desde el local partidario, los referentes locales destacaron el esfuerzo sostenido de los últimos meses. “Estuvimos muchas horas sin dormir llevando las ideas de la libertad a los rincones de la localidad”, expresó Matías González, integrante del grupo juvenil.

Alexis Marchetti definió la jornada como “algo histórico”, al recordar que “apenas hubo una diferencia de 728 votos con Fuerza Santacruceña, algo impensado para una primera elección”.

En tanto, Ana Flores, de 20 años, relató su experiencia como vocal de mesa y responsable de redes: “Cuando vi los resultados me emocioné. Los jóvenes sentimos que nuestra voz cuenta y eso nos impulsa a seguir”.

Lucas, de 16 años, votó por primera vez y aseguró que “nadie imaginaba que una localidad podía pintarse de violeta, pero con propuestas serias la gente entendió que era el camino”.

La Libertad Avanza obtuvo el 34,77 % de los votos y se impuso sobre Fuerza Santacruceña (30,84 %) y Por Santa Cruz (22,17 %).

Los integrantes coincidieron en que el resultado es apenas el comienzo de un proceso más amplio: “Esto no es un stand-by. Vamos a seguir trabajando hasta 2027, impulsando actividades culturales, deportivas y sociales“.

“No dependemos del Estado: queremos cambiar la mentalidad de la gente”, remarcaron. Tras conocerse los resultados, el espacio realizó una caravana por las calles y un encuentro en su sede, donde la emoción se mezcló con el cansancio. “Cuando llegué a mi casa, se me cayeron las lágrimas. Después de muchos días de trabajo, sentimos que llegó nuestro momento”, confesó Marchetti.

El triunfo de LLA en Las Heras tuvo un correlato provincial con la elección del diputado nacional Jairo Guzmán, quien semanas atrás había visitado la localidad. En su paso por el norte santacruceño, el dirigente había asegurado a La Opinión Austral que “no es momento de volver atrás” y que “Santa Cruz está frente a una oportunidad de transformación real si deja atrás la tibieza política”.

Durante aquel recorrido, Guzmán dialogó con vecinos, comerciantes y jóvenes militantes, alentando la consolidación territorial del espacio. Aquellas palabras, que en septiembre sonaban a desafío, cobraron sentido el domingo al conocerse los resultados que confirmaron su victoria y la expansión del movimiento liberal en la región.

El triunfo de La Libertad Avanza en Las Heras tuvo un correlato provincial con la elección del diputado nacional Jairo Guzmán, quien semanas atrás había visitado la localidad.

Mientras tanto, el sacerdote Juan Carlos Molina, referente de Fuerza Santacruceña, logró duplicar los votos que el Partido Justicialista había obtenido en las elecciones 2023. Aunque el esfuerzo no alcanzó para imponerse, su desempeño marcó un repunte del justicialismo local y consolidó su presencia como segunda fuerza en Las Heras.

El espacio Por Santa Cruz, que agrupa al partido SER y al movimiento Moveré, quedó en tercer lugar, con una disminución notable de su caudal electoral respecto a 2023.

La jornada dejó un saldo político claro: el mapa electoral del norte santacruceño cambió.

La Libertad Avanza se consolidó como la nueva fuerza dominante y el resultado en Las Heras simbolizó una ruptura con las viejas estructuras partidarias. “La libertad llegó para quedarse”, dijeron los jóvenes. En la estepa patagónica, ser libertario hoy dejó de ser un gesto marginal para convertirse en un hecho político, aseguran desde el sector libertario.

Leé más notas de La Opinión Austral