Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La localidad de Los Antiguos se encuentra en estado de alerta por la crecida del río que lleva el mismo nombre y que ya obligó a tres familias a abandonar sus viviendas inundadas.

Ante esta situación, la Municipalidad emitió un comunicado recomendado a la población evitar acercarse al río y tener “suma precaución”.

“Nos preocupa un montón porque todavía no está en su alto caudal o en su mayor caudal”, advirtió la intendenta Zulma Neira en una conferencia de prensa virtual. La mandataria explicó que el desborde del río afectó a tres familias, que tuvieron que dejar sus hogares anegados.

En este sentido, Neira lamentó la falta de inversión en obras de infraestructura para proteger a la población de este tipo de eventos climáticos. “Lo que nos ha ocurrido a nosotros con el desborde del río es por años de falta de inversión porque la última defensa que se realizó en la localidad de Los Antiguos fue en el año 95, hace mucho tiempo”, cuestionó.

La intendenta reclamó la necesidad de construir “una defensa que sea sólida, una defensa correctamente para que esto no vuelva a ocurrir”. Según sus palabras, “esto tiene que ser una decisión, una política pública necesaria, porque no pueden pasar tantos años en que no haya inversión, sobre todo en las zonas de la cordillera”.

Además de la crecida del Río Los Antiguos, la localidad también debió enfrentar fuertes vientos en los últimos días, que provocaron la caída de numerosos árboles. Ante esta situación, Neira adelantó que se realizará una importante poda en el pueblo, principalmente de álamos viejos.

Por otro lado, la mandataria informó que recientemente se conformó en Los Antiguos el grupo de Protección Civil, que mantiene una comunicación permanente con la Subsecretaría provincial. Asimismo, el Comité de Emergencias Locales (COE) se reúne diariamente para coordinar las acciones.

Finalmente, Neira expresó su preocupación por las pérdidas sufridas por las tres familias afectadas y aseguró que desde el Municipio las acompañarán en esta situación. “Han sido tres familias las que han perdido muchas cosas, podamos estar presentes y acompañarlos en toda esta situación”, concluyó.