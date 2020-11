Un sismo de magnitud 4.1 sacudió a Neuquén

Un sismo de intensidad 4.1 se produjo en cercanías a la localidad de Añelo, en Neuquén en horas de la noche del sábado. El movimiento tectónico fue confirmado por el Inpres (Instituto Nacional de Prevención Sísmica) y por la Red Geocientífica de Chile.

Según testimonios en las redes sociales, algunas personas llegaron a sentir el temblor en Neuquén capital, Sauzal Bonito y Rincón de los Sauces.

Los datos del Inpres señalan que el sismo ocurrió a las 22:09 del sábado, con epicentro en cercanías a Añelo, a 97 km al NO de Neuquén; 417 km al SO de Santa Rosa; 89 km al SO de 25 De Mayo. Su intensidad fue de 4.1, con una profundidad de 8 km.

Asimismo, el evento fue clasificado como de tipo II a IV, con lo cual se lo consideró débil/suave. En Añelo, la intensidad fue de III a IV, es decir que "lo perciben algunas personas en reposo" y "objetos colgantes oscilan", según el Inpres.

En tanto en el resto de las localidades donde alcanzó el temblor, la intensidad fue de II a III, es decir que fue “sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios”.

El pasado 27 de octubre ya se había registrado un terremoto con epicentro en cercanías de Sauzal Bonito y con una magnitud de 4.2. Ese evento se sintió en localidades como Neuquén Capital, Centenario, Plottier y en ciudades de Río Negro, como Cipolletti y Roca