El siniestro ocurrió minutos antes de las 15 horas en una esquina muy transitada de la localidad de Pico Truncado: Hipólito Yrigoyen al 600, justo al costado del edificio municipal. Según informaron fuentes policiales, una mujer que conducía una Ford Ranger 4×4 circulaba por calle 9 de Julio cuando, al intentar girar por Yrigoyen, perdió el dominio del vehículo debido a las condiciones climáticas adversas que afectan por estos días a toda la región norte de Santa Cruz.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona, se pudo saber que la calzada, completamente cubierta de escarcha a raíz de las bajas temperaturas que azotan a la localidad, jugó un papel determinante en el desenlace. La camioneta, incapaz de frenar de manera efectiva, se deslizó sin control, subió a la vereda frente al Banco Santa Cruz y terminó su trayectoria impactando contra un pino ubicado en ese sector. El golpe produjo daños visibles en el frente del vehículo, principalmente en la parrilla y el capot, aunque la estructura general del rodado no se vio comprometida.

Afortunadamente, la conductora —cuya identidad no trascendió— no sufrió lesiones, por lo que no fue necesario requerir la presencia de personal médico. La rápida intervención de efectivos de la Comisaría Primera y de agentes de la Dirección de Tránsito municipal permitió asegurar la escena y constatar que no existían riesgos para otros transeúntes o vehículos.

Tras la revisión de rutina por parte del personal policial y de tránsito, la mujer logró encender nuevamente el vehículo y retirarse por sus propios medios del lugar, luego de brindar los datos correspondientes y asegurarse de que no se hubiesen producido consecuencias mayores.