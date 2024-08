Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un abuelo de la localidad de Pico Truncado fue víctima de un violento robo que ocurrió en el interior de su comercio. El hombre fue maniatado, le sustrajeron una importante suma de dinero y varios elementos de valor que se encontraban a la venta.

Todo sucedió a horas de la noche del sábado pasado, en un local comercial que se encuentra ubicado en la calle Pellegrini al 100. Eran cerca de las 21:30 horas cuando un hombre se comunicó telefónicamente con el personal de la Comisaría Primera.

Se trató de un abuelo de 82 años de edad, quien solicitó a los uniformados que se hagan presentes en su comercio ubicado en la calle Pellegrini al 100 de Pico Truncado, debido a que minutos antes había ocurrido un violento delito.

En el instante que el personal se acercó al lugar del hecho, fueron recibidos por el anciano que se encontraba junto a sus familiares. El local cerraba a las 20:30 horas, cuando los allegados del hombre fueron a ayudarlo a cerrar, lo encontraron de la peor manera.

De acuerdo a lo que informó la Policía de Santa Cruz al diario La Opinión Zona Norte, el abuelo declaró que se encontraba sentado en una habitación contigua al local cuando escucho que la puerta se abrió y salió a recibir a sus nuevos clientes. No tardó en darse cuenta de que no eran compradores comunes.

Se trataba de dos hombres que aparentaban ser mayores de edad, tenían los rostros cubiertos y estaban encapuchados. Al encontrarse con el comerciante, uno de ellos sacó un cuchillo y le apuntó al señor en forma de amenaza, lo empujaron y lo maniataron de manos y pies en una silla del comedor de la vivienda ubicada en la parte posterior.

Una vez que el anciano quedó fuera de la vista, los ladrones sustrajeron una amoladora de color negra y marca “Daewood”, un taladro negro “Black And Decker”, aproximadamente $100.000 que había en la caja registradora, un celular de la marca Motorola C y un taladro color azul oscuro de “Black And Decker”.

Asimismo constató que los causantes cortaron los cables del DVR, correspondiente a las cámaras de seguridad que hay en el interior del local, antes de darse a la fuga. Los uniformados llevaron a cabo las diligencias de rigor en el lugar, en forma conjunta con personal del Gabinete Criminalístico, dándose intervención a la División de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado.