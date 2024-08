Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de un año y seis meses desde el asesinato de Leonel “Leito” Irigoyen en la localidad de Pico Truncado, en horas de la mañana del martes se dio inicio al juicio en la Cámara Criminal de Caleta Olivia. El joven tenía tan sólo 22 años cuando participaba de una fiesta clandestina (denominada “after“) y encontró la muerte a manos de una pareja compuesta por Jorge Cabero (19) y Dahiana Gutiérrez (24).

Cabe destacar que el juicio es presidido por el juez Mario Albarrán y lo acompañan Juan Pablo Olivera y Gisella Bard; la Fiscalía de Cámara está representada por el fiscal Carlos Rearte; en la defensa se encuentran los abogados Marcelo Magallán y Aranda Fernández: mientras que la querella está representada por los abogados Marcelo Fernández y Edgardo Edelcoop.

Fue el fiscal de Pico Truncado, Matias Parajón, quien elevó la causa a Cámara para la realización del juicio. El requerimiento manifiesta la calificación legal y la participación de cada uno de los imputados. La causa está caratulada como homicidio agravado por haber sido cometido con un arma de fuego, en calidad de autor para Jorge y en el rol de partícipe secundaria para Dahiana. El homicidio de Leonel es el primer crimen que ocurrió en la provin- cia en el año 2023.

Durante el cuarto intermedio en la primera jornada del juicio, Matilde, mama de Leonel, dialogó con los medios presentes y se difícil escuchar para una mamá lo que le hicieron a mi hijo. Me voy a enterar un montón de cosas, me matan a cada rato, no sabía que se habían ensañado tanto con mi hijo. Ante la consulta sobre lo que espera, comentó: “Quiero perpetua para los dos, ella es tan culpable como el sujeto. Creo en la Justicia“.

Homicidio de Leonel

El domingo 19 de febrero del año pasado, el propietario de una vivienda de la intersección de las calles Mosconi y Fructuoso Rivera se comunicó con sus amistades para seguir con los festejos luego de ir a un local nocturno. En cuestión de minutos, varias personas fueron llegando a esa casa que no se encontraba habilitada para estos encuentros y donde ya habían existido inconvenientes por grescas.

Entre las 08:30 y las 09:00, un vecino anónimo se comunicó con el personal de la Policía de Santa Cruz e informó que había un altercado en la calle y que habían lesionado a una persona con un arma de fuego. Los uniformados llegaron y se encontraron con la escena del crimen, con manchas de sangre en el asfalto y se enteraron que el damnificado había sido llevado al hospital. Leonel perdió la vida en cuestión de minutos.

Según conoció el diario La Opinión Zona Norte, las agresiones con Leonel comenzaron a raíz de un altercado verbal que mantuvo su novia con la imputada Dahiana. La pareja empezó a pegarle a la víctima con golpes y patadas. Los testigos indicaron que fue la mujer quien le indicó a Jorge que sacara el arma. En el medio de la calle, Jorge sacó su arma y efectuó tres disparos que provocaron heridas en Leonel. Los disparos impactaron en su brazo, rodilla y pecho. El último disparo le afectó un pulmón y el corazón, causándole un shock hipovolémico.

La pareja había indicado, en más de una oportunidad, versiones muy diferentes a los hechos. Jorge dijo que la víctima le faltó el respeto a su señora (Dahiana) y que en un momento tres hombres lo sujetaron para agredirlo físicamente, obligándolo a sacar su arma de fuego. En tanto, Dahiana mencionó que se encontraba en el baño cuando escuchó que la gente corría, salió y encontró a Jorge tirado en el piso, mientras Leonel y dos amigos le pegaban patadas. La posibilidad de que esto haya ocurrido quedó descartada.

En las declaraciones de la etapa de instrucción, a cargo del juez Leonardo Cimini, ambos dijeron que recibieron amenazas y por eso decidieron irse a Los Antiguos. La pareja se había fugado durante los minutos posteriores al crimen y al dia siguiente fueron detenidos por personal de la Comisaría de Los Antiguos. La pareja se encontraba acompañada de dos familiares, con quienes pretendían abandonar el pais argentino y refugiarse en Chile.