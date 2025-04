Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

No se puede hablar con él, lo conozco, está muy desquiciado. Me dijo ‘no me hagas cometer locuras, no vayas a hacer que vaya para tu casa‘. Sabés que no entiende, que me cansé de sus segundas oportunidades y sus promesas. No entiende que no quiero estar con él” es lo que una mujer le dijo a un joven que estaba conociendo, en relación a su ex pareja.

Este mensaje que se trataba de un audio de WhatsApp fue fundamental para que la jueza Noelia Ursino termine procesando a un hombre por femicidio. El caso se remite a, exactamente cinco años atrás en la tranquila ciudad de Piedra Buena y, hasta el día de hoy dejó mella en la comunidad.

Pablo Núñ,ez sentenciado por el crimen.

Se trata del femicidio de Jesica Minaglia, la docente que fue atacada por su ex pareja, Pablo Núñez, un ex integrante de la Policía de Santa Cruz que actualmente se encuentra alojado en la Unidad Penitenciaria N°1 de Pico Truncado purgando su condena a reclusión perpetua, pese a que sus abogados la casaron y no hay sentencia firme.

“No vayas a hacer que vaya para tu casa” es lo que le dijo Núñez a Jesica. No muy distinto a “vos me haces esto, voy a tu casa y te voy a matar” frase que Luciano Giménez le dijo a Yanet Costilla, en un caso que conmocionó a Río Gallegos días atrás y por las que el hombre fue procesado por femicidio en grado de tentativa.

En Piedra Buena no hubo un vecino que pudiera impedir el ataque como en el de Giménez. Es que fue dentro de la morada de Jesica y no hubo testigos. Este martes se cumplen 1825 días del fallecimiento de Jesica. Aunque el arma con la que Núñez la atacó nunca apareció, aunque se presume que fue una varilla de metal, actualmente el ex policía ya fue condenado por el tribunal de la Cámara Oral de Río Gallegos, encabezado por María Alejandra Vila.

Una de las tantas marchas que se hicieron pidiendo justicia. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

En el debate oral se pudo determinar que Núñez había pergeñado un plan macabro para terminar con la vida de la docente, luego de ver como un nuevo “interés romántico” de la joven había posteado una canción en el perfil de Facebook de la víctima.

Como Núñez trabajaba en el Centro de Monitoreo de la localidad, conocía los “puntos ciegos” donde no iba a ser captado por las cámaras de seguridad. Incluso llegó a fingir desconocer el femicidio cuando, tras matar a la docente, aseguraba que ella había sido víctima de un robo.

Su plan cayó rápidamente, cuando la Justicia avanzó y finalmente Noelia Ursino lo procesó con prisión preventiva. A mediados de abril del 2023 se realizó el juicio en Río Gallegos. Núñez no declaró y, luego de varios días de debate y deliberación del tribunal, fue condenado a reclusión perpetua.

Policías haciendo pericias en la casa donde ocurrió el horror. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

En la previa a esta fecha tan delicada, La Opinión Austral habló con Joaquín Minaglia quien indicó a este diario que: “Ya está, con el juicio y la condena, le dimos un cierre al caso, a todo” dejando entrever que buscan rehacer sus vidas tras un hecho muy doloroso como la pérdida de Jesica.