La Justicia de Santa Cruz avanza con completo hermetismo en una causa de presunto abuso sexual radicada días atrás en la ciudad de Río Gallegos.

Se trata de una denuncia que tiene como señalado a un agenciero que tiene su lugar de trabajo y también su morada en el mismo edificio, emplazado en la calle Hipólito Irigoyen al 100 de la capital de Santa Cruz que fue allanada en horas de la tarde del domingo.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales y judiciales consultadas, se pudo saber que el Juzgado de Instrucción Penal N°2, actualmente subrogado por Fernando Zanetta, dispuso un procedimiento judicial en el edificio, en busca de elementos de interés para la causa.

La situación no pasó desapercibida por los vecinos que, en la tarde del domingo, vieron el despliegue de las fuerzas de seguridad que se hicieron a pocos metros de la Sociedad Rural, lugar donde se desarrolló una feria de emprendedores.

Durante horas, los agentes de la Comisaría de la Mujer y Familia (dependencia que tomó la denuncia) secuestraron elementos de interés que fueron retiradas en sobres y cajas, ante la atenta mirada de los vecinos que pasaban por la zona.

El ingreso táctico al lugar fue ejecutado por el personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) ya que se desconocía si había moradores que podrían arremeter contra los agentes. Nada de esto ocurrió, desde la Policía indicaron que no habían personas dentro del edificio y que el señalado estaba de viaje.

Más allá de eso, desde la Fiscalía indicaron que: “si él (por el acusado) está a derecho, no hace falta detenerlo en ese caso, queda a disposición de la justicia. Si no hay riesgo procesal de fuga o de entorpecimiento de la investigación no hay necesidad de detenerlo antes de la condena”. En este caso, hasta entrada la tarde del lunes, el acusado no se había presentado ante la Justicia para ser notificado sobre la denuncia en su contra.

En el mismo sentido, este medio pudo saber que, más allá de la denuncia, hasta el momento se pudo confirmar si se trató de un caso de abuso intrafamiliar o extra familiar