La Cuenca Carbonífera no sale de la conmoción. Una joven madre que estaba en un contexto de vulnerabilidad y que, según su círculo íntimo, fue víctima de un Poder Judicial que accionó contra ella, terminó quitándose la vida.

Se trata del caso de Belén Arce, quien desde hace unos meses atrás, había conseguido la revinculación con sus hijos pero esta había sido negada semanas después. Carlos Arce, su padre, visitó el estudio de LU12 AM680 y cargo contra las juezas Roxana Frías y Betina Bustos, magistrada de familia y de instrucción respectivamente, que, según a su criterio, “jugaron” con su hija y ella, desgastada por la situación además de haber sido hostigada por su ex pareja, terminó suicidándose el pasado 19 de diciembre.

El punto de la ex pareja es relevante. Es que las juezas no tuvieron en cuenta situaciones de violencia que la joven había denunciado en su momento, además de la pericia psicológica que le realizaron a él. La Opinión Austral tuvo acceso a este informe y te cuenta detalles del mismo.

El señalado por la familia de Belén es PN. Este hombre fue sometido a esta pericia por María Johana Reartes, psicóloga oficial, por orden de Roxana Frías en marzo de este año. El informe apuntó a varias características preocupantes en el perfil de PN, evidenciando elementos que podrían influir en la dinámica familiar, especialmente en relación con sus hijos.

Uno de los aspectos más alarmantes del informe tiene que ver con la identificación de indicadores de violencia y riesgo en su relación con la madre de sus hijos. El peritaje destacó elementos que sugieren un patrón de agresividad y dificultades para gestionar conflictos de manera constructiva: como la impulsividad, la hostilidad hacia Belén, dificultades emocionales y hasta el consumo problemático del alcohol.

El informe concluyó que PM exhibía un bajo control emocional y una tendencia a socializar en un contexto de valores sexistas, lo que refuerza su visión distorsionada de las relaciones interpersonales y el manejo de la violencia. Lamentablemente, esto no fue advertido en su momento por el Poder Judicial y no se tomaron los recaudos necesarios. Tal como lo dijo Carlos Arce, cuando las juezas no actuaron en consecuencia