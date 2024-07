En la mañana de este lunes, la tranquila comunidad de Puerto Deseado fue sacudida por el trágico descubrimiento del cuerpo de Ivana “Tiki” Álvarez, de 29 años, dentro de un pozo cloacal ubicado en el acceso a un complejo de departamentos que administraba. Según informes preliminares, Álvarez fue encontrada en posición vertical, con la cabeza hacia abajo, en el interior del pozo.

El hallazgo ocurrió tras la alerta de un vecino a la comisaría local, que rápidamente movilizó a personal policial al lugar, en la calle Pueyrredón al 625. A pesar de los esfuerzos del personal médico que llegó al sitio, se confirmó el fallecimiento de la joven mujer.

El comisario Cristian Davies, jefe de la Regional Zona Norte, habló con LU12 AM680 brindó declaraciones tras el suceso: “Fuimos anoticiados de esa trágica noticia a las 9:30 horas. Se tomó conocimiento de que una persona estaba dentro de un pozo en el acceso a un complejo de departamentos. Era Álvarez Ivana. Se dio intervención a la sede judicial con Criminalística y la División de Investigaciones“.

Davies también destacó que, conforme a los testimonios recogidos, el incidente habría ocurrido después de las 21 horas del día anterior. “No vi el pozo personalmente, pero sé que es parte del sistema de cloacas, una cámara séptica”, añadió el comisario.

En cuanto a las circunstancias que rodean la muerte de Álvarez, Davies comentó: “Una vez que concluyeron las pericias de rigor, cerca de las seis de la tarde, el cuerpo fue retirado y se realizará la autopsia. No tiene signos de haber sido golpeada, no se registró desorden en el interior de la vivienda“. También confirmó que la propiedad donde ocurrió el incidente era de los padres de la víctima y que ella era la titular del inquilinato.

“No se descarta nada, pero todo indicaría que se trató de un accidente. Todo está en materia de investigación. No tenemos certeza sobre si falleció ahogada; lo que nos dirá la autopsia”, señaló Davies. Además, destacó que Álvarez no tenía hijos y era oriunda de la localidad.

Hasta el momento, la Justicia mantiene abiertas todas las líneas de investigación, incluyendo la posibilidad de un accidente como causa del trágico suceso. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y determinar con precisión las circunstancias que rodearon la muerte de Ivana Álvarez.

El cuerpo de la joven fue trasladado al nosocomio local para la realización de la autopsia correspondiente, la cual arrojará luz sobre las causas exactas de su fallecimiento.