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20:18:22 del 19 de agosto de 2024 fue el momento en el que un conocido empresario de Río Gallegos fue asesinado a balazos a metros de su vivienda. Su cuerpo sería encontrado días después, semienterrado, en otro punto de la capital de Santa Cruz.

Se trataba de Nelson Ariel Romero, un hombre que tuvo su paso por la política en el pasado y que, en sus últimos días, se dedicaba -junto a su hermano- a la seguridad privada de casas particulares y empresas bajo el nombre de Romero Sistemas.

Nelson Romero, el empresario de seguridad privada asesinado en Río Gallegos

Romero encontró la muerte a manos de José Daniel Cabrera Gallardo, un suboficial del Ejército que actualmente afronta una pena de cadena perpetua en caso de ser encontrado culpable del delito de homicidio agravado criminis causae por el uso de arma de fuego.

Cabrera comenzó a ser juzgado por el asesinato de Romero el viernes pasado, en las instalaciones de la Cámara Oral, en un juicio presidido por María Alejandra Vila.

Tal como lo adelantó La Opinión Austral en su cobertura especial, durante esa jornada, Cabrera se negó a dar su versión de los hechos y, desde la mañana hasta entrada la tarde, se tomó el testimonio de personas que tuvieron una intervención directa o indirecta en el caso.

Los cuerpos del expediente en el banquillo de los acusados. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Personas del círculo íntimo tanto de la víctima como del acusado fueron sentadas frente al tribunal, conformado por la antes mencionada Vila, Jorge Yance como vocal titular y Enrique Arenillas como vocal subrogante.

Este lunes, con un ligero retraso, se retomó el debate de valoración de pruebas contra el suboficial del Ejército Argentino. Con menos presencia de público que el viernes, aunque estuvieron presentes familiares del empresario y del acusado, cerca de las nueve y media comenzaron a desfilar los testigos que todavía aparecían como pendientes en el itinerario del juicio coordinado por el personal de la Cámara Oral.

José Daniel Cabrera Gallardo durante la segunda jornada de debate. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Al igual que el viernes, Cabrera fue ingresado por una puerta lateral del recinto. Con esposas colocadas en las muñecas, un buzo tipo polo color claro y una mirada estoica, fue sentado junto a sus abogados Rodrigo Marín y Matías Solano. Solo su hermano Simón estuvo en el público apoyándolo.

Del otro lado de la sala estuvieron la fiscal Verónica Zuvic y Aldana Ulloa como jefa de despacho, los querellantes Gabriel Bertorello y Cristian Arel y, a su lado, Néstor Romero, hermano de la víctima, quien, durante gran parte del debate, estuvo con los brazos cruzados y la mirada atenta a los testimonios que aparecían en la nómina.

El tribunal conformado por Enrique Arenillas, María Alejandra Vila y Jorge Yance. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Se trató de una jornada marcada por el uso del proyector que se colocó en el centro de la sala. El personal de la Cámara realizó un trabajo excepcional ante cualquier requerimiento de las partes para agilizar las tareas y resolver cualquier duda que pudiera surgir.

El primero de los testimonios se hizo a través de una videollamada y se trató de un excompañero de Cabrera en el Ejército Argentino. Con las luces apagadas, todas las miradas se dirigieron a una de las paredes del recinto, donde se veía lo reproducido por el proyector.

Los reconocidos abogados Gabriel Bertorello y Cristian Arel. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El testimonio del excompañero sumó algunos puntos sobre lo que ocurrió luego de la desaparición de Romero. El hombre comentó que le había prestado ropa a Cabrera y que la mochila del imputado había quedado en los lockers de la guardia. Cabe recordar que, cuando la Policía allanó ese lugar, recuperó pertenencias de la víctima fatal del hecho.

La reconstrucción

Uno de los principales puntos de las investigaciones penales es la reconstrucción de cómo sucedieron las cosas y, para poner blanco sobre negro, se unen indicios hasta que surge una hipótesis probable.

Con el avance de la tecnología, los investigadores cuentan con muchas más herramientas para poder determinar cómo se ejecutaron los delitos, en este caso, el de la muerte del empresario.

Los tres investigadores de la División de Investigaciones dando detalles de su informe. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Uno de los testimonios más importantes de la jornada del martes fue el de los tres agentes de la División de Investigaciones (DDI) que realizaron la recopilación de registros de cámaras de seguridad, los analizaron y obtuvieron una teoría de los movimientos que tanto la víctima como el presunto victimario realizaron antes de encontrarse, durante el momento del hecho y sobre lo que habría hecho el sospechoso tras la muerte de Romero.

La fiscal de Cámara, Véronica Zuvic. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Según pudo saber La Opinión Austral, por aquellos días, los agentes dividieron sus tareas. Uno reconstruiría el camino de Romero, otro el de Cabrera y, el último, el recorrido de la camioneta.

Los tres agentes se sentaron frente al tribunal y respondieron algunas preguntas sobre cómo fue su trabajo. Luego se giraron y, nuevamente, el proyector fue fundamental para la jornada.

José Daniel Cabrera Gallardo, Rodrigo Marín y Matías Solano siguiendo atentamente. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El primero de los testimonios contó que su labor fue reconstruir el camino del empresario. El 19 de agosto se lo vio salir de la sede de la empresa, ubicada en la calle Maipú, cerca de las 19:57. Tomó Tucumán hasta llegar al cementerio, fue por Béccar y luego giró a la derecha en Mackinlay.

Posteriormente, una cámara captó a la camioneta por la calle México, todo esto apoyado con capturas de los videos que presentaron los agentes en su informe elevado en su momento al juez de Instrucción Fernando Zanetta. “Allí podría haber levantado alguna persona”, teorizó el agente sobre lo que pudo haber pasado, remarcando que su trabajo terminó cuando la camioneta llegó a la avenida San Martín a las 20:02 de aquel fatídico día.

Capturas de cámaras de seguridad presentadas en el informe de la Policía. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El segundo testimonio fue el de un investigador que estuvo abocado al recorrido de Cabrera. Según pudo saber La Opinión Austral, las cámaras ubicaron a Cabrera caminando por las calles Antonio Padín, Taboada, Mackinlay, pasando por México, hasta llegar a Tierra del Fuego a las 20:00, casi a la misma hora en que Romero había sido ubicado en la misma zona.

La camioneta y el momento del hecho

La última intervención de los agentes fue la más importante. Teniendo en cuenta que ya se daría por probado que ambas personas se reunieron, había que reconstruir lo que pasó después.

El investigador comentó que su trabajo fue realizado con cámaras del Centro de Monitoreo y privadas. Para empezar, la camioneta de Romero fue captada por el domo ubicado en las oficinas de Turismo Municipal cerca de las 20:11, en dirección a Güer Aike.

La camioneta de Romero Sistemas abandonada afuera de la casa de Cabrera. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Cinco minutos más tarde, una cámara de seguridad ubicada en uno de los ingresos a la casa de Romero, en el barrio Forestal, registró el momento, aunque con muy poca definición porque estaba un poco lejos.

Durante este momento, se pudo ver a Cabrera atento a lo que se proyectaba en la pared y descontracturarse el cuello, ya que estaba en la misma posición casi desde el principio de la jornada.

El registro fílmico mostraba a la camioneta frenando a unos metros de la casa de Romero. Dentro de la misma, algunas sombras realizaban movimientos bruscos hasta que se vio que, por la parte trasera de la Ranger, una persona delgada apareció desde la derecha del rodado, se acercó a la puerta del conductor, la abrió y aparecieron dos destellos. Eran las 20:12:22 del 19 de agosto.

Cuando se hicieron las pericias en la camioneta. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Luego, la misma silueta volvió a desaparecer por la parte trasera de la camioneta y, segundos después, volvió a aparecer y subió a la camioneta por la puerta del conductor. El rodado tenía las balizas prendidas y, momentos después, arrancó y comenzó a circular erráticamente.

Continuando con el trabajo de la DDI en el análisis de las cámaras de seguridad, la camioneta fue captada por una cámara de seguridad de una empresa de paquetería a las 20:19.

El registro que grabó la cámara del momento del hecho. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

A las 20:29, el rodado fue visto por una cámara en la autovía en dirección a la avenida Asturias. Diez minutos después, la camioneta fue captada por un sistema de vigilancia de una empresa de transporte ubicada en la avenida Circunvalación. La última cámara que la registró fue la de la sucursal de una cadena de supermercados ubicada en el barrio Ayres Argentinos a las 20:53.

Lo que ocurrió después

La camioneta no fue captada por cámaras hasta las 23:11, cuando se la vio encajada por la Ruta 3, a la altura de una conocida cancha de alquiler, y luego cuando pasó por afuera de una carnicería, volviendo al barrio 366 Viviendas seis minutos después. La cámara de una vecina ubicada a unos metros de la casa de Cabrera captó el momento del regreso.

No fue hasta la 1:38 de la madrugada cuando la camioneta pasó por Crucero General Belgrano y Juan de Garay en dirección al barrio Madres a la Lucha.

La misma cámara registró a la camioneta, pero en sentido contrario, a la 1:51. Cuatro minutos después, el camping del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) fue testigo de la Ranger yendo por Lero Rivera y doblando en San Martín en dirección a Chimen Aike.

La Opinión Austral sigue el caso desde el día que se supo de la desaparición de Nelson Ariel Romero.

A las 3:10 de la madrugada, la camioneta fue ubicada nuevamente a metros de la casa del acusado y no fue hasta las 6:09 que se lo vio salir de su morada con el uniforme del Ejército y usando una mochila.

Más testimonios

La etapa de valoración de pruebas terminó con el testimonio de un perito del Tribunal Superior de Justicia que contó cómo fue su trabajo para mejorar los registros fílmicos con ayuda de herramientas tecnológicas, además del peritaje realizado en los teléfonos celulares.

Isabel, la madre del acusado, fue la última en dar su testimonio a través de una videollamada desde Salta. Ella comentó que la vida de su hijo era normal, que “trabajaba en el Ejército, bien, vendía ropa americana, celulares, vivía solo”.

Sobre el hecho dijo que José la había llamado. “Me llamó y me dijo que cuide a su hija. Yo le dije que iba a estar bien porque allá (por el sur del país) estaba su hermano”. En este momento, tanto el acusado como su hermano dejaron de ver la proyección y cruzaron una mirada que duró un microsegundo.

La comitiva de la Justicia entrando al barrio donde fue encontrado Nelson Ariel Romero sin vida. FOTO: MARTÍN MUÑOZ QUESADA/LA OPINIÓN AUSTRAL

El defensor le preguntó a Isabel si ella alguna vez había buscado un abogado en Río Gallegos, a lo que respondió negativamente, asegurando que “no podría porque no conozco, no conozco a ningún abogado allá”. Cabe recordar que, tras la detención de Cabrera, se presentó en la Comisaría Primera un hombre de apellido Monzón que aseguró ser el abogado del acusado por disposición de la madre del sospechoso.

Lo que viene

De esta manera, concluyó la etapa de valoración de pruebas por el crimen del empresario y el próximo miércoles, desde las once de la mañana, las partes darán sus fundamentos y pedidos de pena contra el acusado.

No obstante, con el fin de trasladar al territorio todo lo trabajado durante la última jornada de juicio, durante el mediodía y la tarde de este lunes, una comisión conformada por los jueces, la querella y la Fiscalía realizó una reconstrucción del recorrido de la camioneta en aquella fatídica jornada, que tuvo un ligero contratiempo cuando se llegó al barrio Ayres Argentinos debido al estado de la calle.

De esta manera, las partes tendrán un día para preparar los alegatos y el próximo miércoles, la comunidad va a poder seguirlos a través de la transmisión en vivo que se emitirá por las redes sociales de LU12 AM680, en uno de los casos más relevantes del último tiempo en Río Gallegos.